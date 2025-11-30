SDE vann efter förlängning mot Nacka

SDE-seger med 5–4 efter förlängning

SDE:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nils Pulkkinen avgjorde för SDE

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut SDE avgöra den jämna matchen hemma mot Nacka i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Slutresultatet blev 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 1–0). Nils Pulkkinen spelade en avgörande roll för SDE med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var SDE:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Sollentuna nästa för SDE

Nacka tog ledningen i början av första perioden genom Erik Lanestrand.

Därefter fixade SDE:s Maximilian Söderholm och Ludvig Kärnström att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Nacka kvitterade till 2–2 genom Hugo Mikaelsson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 10.33 gjorde SDE 3–2 genom Morgan Lumbye Christiansen.

Nacka gjorde 3–3 genom Vidar Bildsten med 3.02 kvar att spela av perioden.

5.24 in i tredje perioden nätade Nackas Jack Strömsholm på pass av Sigge Lagerström och Karl Oscar Edlund och gav laget ledningen.

15.39 in i perioden satte Melker Kastevik pucken framspelad av Ludvig Råsten och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget SDE blev Nils Pulkkinen som 3.52 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Nils Pulkkinen gjorde ett mål för SDE och två målgivande passningar.

Det här var SDE:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nackas fjärde uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nacka HK vunnit.

SDE tar sig an Sollentuna i nästa match borta torsdag 4 december 19.30. Nacka möter samma dag 19.00 Flemingsberg hemma.

SDE–Nacka 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 1–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (3.00) Erik Lanestrand (Bailey Bascones, Jack Strömsholm), 1–1 (14.09) Maximilian Söderholm (Nils Pulkkinen, Maximilian Forsberg), 2–1 (17.07) Ludvig Kärnström (Axel Stolt, Viggo Graf Kennemyr).

Andra perioden: 2–2 (23.56) Hugo Mikaelsson (Bailey Bascones, Otto Gregersen), 3–2 (30.33) Morgan Lumbye Christiansen (Nils Pulkkinen, Bruno Sandberg), 3–3 (36.58) Vidar Bildsten (Jonathan Forsström).

Tredje perioden: 3–4 (45.24) Jack Strömsholm (Sigge Lagerström, Karl Oscar Edlund), 4–4 (55.39) Melker Kastevik (Ludvig Råsten).

Förlängning: 5–4 (63.52) Nils Pulkkinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 4-0-1

Nacka: 1-2-2

Nästa match:

SDE: Sollentuna HC, borta, 4 december

Nacka: Flemingsbergs IK, hemma, 4 december