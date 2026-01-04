SDE vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Värmdö

SDE vann med 2–1 mot Värmdö

Ludvig Råsten matchvinnare för SDE

Alexander Borgström målskytt för Värmdö

Det blev seger för SDE hemma mot Värmdö i U18 regional öst fortsättning vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SDE fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Ludvig Råsten slog till med bara 40 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

SDE–Värmdö – mål för mål

Alexander Borgström gav gästande Värmdö ledningen efter nio minuter med assist av Lucas Asplund och David Svedlund.

Efter 15.44 i andra perioden nätade Melker Kastevik på pass av Ludvig Kärnström och kvitterade för SDE.

Laget avgjorde matchen med 40 sekunder kvar att spela genom Ludvig Råsten framspelad av Melker Kastevik och Viggo Graf Kennemyr. Därmed hade SDE vänt matchen.

Lagen möts igen 8 februari i Ekhallen.

SDE tar sig an Viggbyholm i nästa match borta tisdag 6 januari 16.10. Värmdö möter Tyresö Hanviken Hockey hemma torsdag 8 januari 20.00.

SDE–Värmdö 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (9.32) Alexander Borgström (Lucas Asplund, David Svedlund).

Andra perioden: 1–1 (35.44) Melker Kastevik (Ludvig Kärnström).

Tredje perioden: 2–1 (59.20) Ludvig Råsten (Melker Kastevik, Viggo Graf Kennemyr).

Nästa match:

SDE: Viggbyholms IK, borta, 6 januari 16.10

Värmdö: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 8 januari 20.00