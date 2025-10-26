SDE vann efter avgörande i tredje perioden mot Färjestad

SDE segrade – 7–4 mot Färjestad

Gabrielle David gjorde tre mål för SDE

Tredje raka segern för SDE

Det blev seger för SDE borta mot Färjestad i SDHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Lisa Johansson 4–6 och en minut senare Hilda Ljungberg 4–7. Matchen slutade 4–7 (2–1, 0–1, 2–5).

I och med detta har Färjestad sex förluster i rad.

Gabrielle David gjorde tre mål för SDE

Färjestad startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Emma Murén och Ella Albinsson innan SDE svarade och gjorde 2–1 genom Gabrielle David. Gabrielle David kvitterade för SDE tidigt i andra perioden assisterad av Gabriela Jones och Dominika Laskova. SDE förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–5 och matchen med 7–4.

Gabrielle David gjorde tre mål för SDE.

Färjestad har fem förluster och 14–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SDE har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad.

Nästa motstånd för Färjestad är Frölunda HC. Lagen möts onsdag 29 oktober 18.00 i Löfbergs Arena. SDE tar sig an Modo Hockey borta lördag 1 november 16.00.

Färjestad–SDE 4–7 (2–1, 0–1, 2–5)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (8.17) Emma Murén (Julie Gough, Michelle Löwenhielm), 2–0 (14.56) Ella Albinsson (Alexie Guay), 2–1 (19.53) Gabrielle David (Emma Söderberg).

Andra perioden: 2–2 (23.41) Gabrielle David (Gabriela Jones, Dominika Laskova).

Tredje perioden: 2–3 (42.12) Dominika Laskova, 3–3 (43.03) Ella Albinsson (Lauren Bellefontaine), 3–4 (49.31) Samantha Cogan, 3–5 (57.36) Gabrielle David (Mathea Fischer), 4–5 (57.58) Julie Gough (Annie Silén, Emma Murén), 4–6 (58.48) Lisa Johansson, 4–7 (59.29) Hilda Ljungberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 0-1-4

SDE: 3-1-1

Nästa match:

Färjestad: Frölunda HC, hemma, 29 oktober

SDE: Modo Hockey, borta, 1 november