SDE avgjorde tät match mot Brinken i tredje perioden

SDE vann med 2–1 mot Brinken

Melker Kastevik avgjorde för SDE

Andra raka nederlaget för Brinken

Matchen mellan hemmalaget SDE och gästande Brinken var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde SDE och vann matchen i U18 regional öst herr med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

Det här var första segern för SDE, efter förlust med 0–3 mot Nacka i premiären.

AIK nästa för SDE

De två första perioderna blev mållösa.

SDE startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Maximilian Söderholm och Melker Kastevik. Brinken gjorde 1–2 genom Maté Szabó efter 09.40 men kom aldrig närmare.

Förlusten var Brinkens andra uddamålsförlust.

SDE tar sig an AIK i nästa match borta söndag 28 september 15.30. Brinken möter samma dag 18.30 Flemingsberg hemma.

SDE–Brinken 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall

Tredje perioden: 1–0 (40.34) Maximilian Söderholm (Ludvig Råsten, Melker Kastevik), 2–0 (44.14) Melker Kastevik (Elton Mannerhill, Ludvig Råsten), 2–1 (49.40) Maté Szabó (Alexander Vinidiktov, Hugo Friberg).

Nästa match:

SDE: AIK, borta, 28 september

Brinken: Flemingsbergs IK, hemma, 28 september