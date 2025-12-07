SDE avgjorde i tredje perioden – vann mot Tyresö Hanviken Hockey

Seger för SDE med 2–0 mot Tyresö Hanviken Hockey

SDE:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elton Mannerhill matchvinnare för SDE

SDE vann matchen hemma mot Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SDE drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Segern var SDE:s sjätte på de senaste sju matcherna.

SDE–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

SDE tog ledningen först efter 4.43 i tredje perioden genom Elton Mannerhill efter förarbete av Melker Kastevik och Ludvig Råsten.

17.14 in i tredje perioden fick Anton Toivola Henriksson utdelning på pass av Melker Kastevik och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 9 december möter SDE Flemingsberg hemma 20.05 och Tyresö Hanviken Hockey möter Sollentuna hemma 19.40.

SDE–Tyresö Hanviken Hockey 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Stockhagens Ishall

Tredje perioden: 1–0 (44.43) Elton Mannerhill (Melker Kastevik, Ludvig Råsten), 2–0 (57.14) Anton Toivola Henriksson (Melker Kastevik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 4-0-1

Tyresö Hanviken Hockey: 3-0-2

Nästa match:

SDE: Flemingsbergs IK, hemma, 9 december

Tyresö Hanviken Hockey: Sollentuna HC, hemma, 9 december