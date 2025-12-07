SDE avgjorde i tredje perioden – vann mot Tyresö Hanviken Hockey
- Seger för SDE med 2–0 mot Tyresö Hanviken Hockey
- SDE:s sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Elton Mannerhill matchvinnare för SDE
SDE vann matchen hemma mot Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SDE drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).
Segern var SDE:s sjätte på de senaste sju matcherna.
SDE–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.
SDE tog ledningen först efter 4.43 i tredje perioden genom Elton Mannerhill efter förarbete av Melker Kastevik och Ludvig Råsten.
17.14 in i tredje perioden fick Anton Toivola Henriksson utdelning på pass av Melker Kastevik och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Tisdag 9 december möter SDE Flemingsberg hemma 20.05 och Tyresö Hanviken Hockey möter Sollentuna hemma 19.40.
SDE–Tyresö Hanviken Hockey 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)
U18 regional öst fortsättningsserie herr, Stockhagens Ishall
Tredje perioden: 1–0 (44.43) Elton Mannerhill (Melker Kastevik, Ludvig Råsten), 2–0 (57.14) Anton Toivola Henriksson (Melker Kastevik).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SDE: 4-0-1
Tyresö Hanviken Hockey: 3-0-2
Nästa match:
SDE: Flemingsbergs IK, hemma, 9 december
Tyresö Hanviken Hockey: Sollentuna HC, hemma, 9 december
