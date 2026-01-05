SDE avgjorde i förlängningen mot Haninge Anchors

SDE vann med 2–1 efter förlängning

Vincent Leydner avgjorde för SDE

Andra raka segern för SDE

Det blev en riktigt tajt match när SDE tog emot Haninge Anchors i U20 allettan östra. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Vincent Leydner som gjorde det avgörande målet.

SDE–Haninge Anchors – mål för mål

Första perioden blev mållös.

10.17 in i andra perioden gjorde SDE 1–0. Målskytt var Rasmus Edin efter förarbete från Martin Käck och Anton Toivola Henriksson.

Haninge Anchors kvitterade till 1–1 med tre sekunder kvar att spela genom Gustav Michelsson Kindbom.

I förlängningen tog det 3.39 innan SDE avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Vincent Leydner, på pass av Leo Ljunggren och Wilmer Hanson.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 februari i Torvalla Ishall.

Lördag 10 januari spelar SDE hemma mot Tumba 15.30 och Haninge Anchors mot Enköping hemma 16.00 i Torvalla Ishall.

SDE–Haninge Anchors 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

U20 allettan östra, Stockhagens Ishall

Andra perioden: 1–0 (30.17) Rasmus Edin (Martin Käck, Anton Toivola Henriksson).

Tredje perioden: 1–1 (59.57) Gustav Michelsson Kindbom.

Förlängning: 2–1 (63.39) Vincent Leydner (Leo Ljunggren, Wilmer Hanson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-2-0

Haninge Anchors: 1-1-3

Nästa match:

SDE: IFK Tumba IK, hemma, 10 januari 15.30

Haninge Anchors: Enköpings SK HK, hemma, 10 januari 16.00