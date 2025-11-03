Schaefer och Holmström bakom NY Islanders avgörande mot Columbus

Seger för NY Islanders med 3–2 mot Columbus

Avgörande målet kom efter 59.22.

Matthew Schaefer tvåmålsskytt för NY Islanders

NY Islanders vann hemma mot Columbus i NHL med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Matthew Schaefer gjorde 2–2 och Simon Holmström en minut senare gjorde 3–2 i sista perioden.

Simon Holmström slog till med bara 38 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Därmed har NY Islanders vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Tidigare under dagen vann Columbus på hemmaplan mot St Louis med 3–2.

Simon Holmström gjorde matchvinnande målet

Matthew Schaefer gjorde 1–0 till NY Islanders efter fem minuters spel framspelad av Bo Horvat. Efter 15.21 i andra perioden nätade Miles Wood på pass av Adam Fantilli och Boone Jenner och kvitterade för Columbus. Columbus gjorde 1–2 genom Denton Mateychuk efter 12.10 i tredje perioden.

Därefter fixade NY Islanders Simon Holmström och Matthew Schaefer att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Det här var NY Islanders tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Columbus tredje uddamålsförlust.

För NY Islanders gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Columbus är på fjärde plats.

I nästa omgång har NY Islanders Boston hemma i UBS Arena, onsdag 5 november 01.00. Columbus spelar borta mot Calgary torsdag 6 november 03.30.

NY Islanders–Columbus 3–2 (1–0, 0–1, 2–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (5.53) Matthew Schaefer (Bo Horvat).

Andra perioden: 1–1 (35.21) Miles Wood (Adam Fantilli, Boone Jenner).

Tredje perioden: 1–2 (52.10) Denton Mateychuk, 2–2 (58.53) Matthew Schaefer, 3–2 (59.22) Simon Holmström (Anders Lee).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

Columbus: 4-0-1

Nästa match:

NY Islanders: Boston Bruins, hemma, 5 november

Columbus: Calgary Flames, borta, 6 november