Sandviken tog första segern för säsongen

Sandviken vann med 5–4 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Anton Jansson tvåmålsskytt för Sandviken

Sjätte förlusten i rad för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Sandviken har haft en tung start i U18 division 1 västra A vår den här säsongen, men efter nio spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Sandviken vann med 5–4 (1–2, 1–1, 3–1).

Anton Jansson slog till 16.26 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Resultatet innebär att Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nu har sex förluster i rad.

Sandvikens Anton Jansson tvåmålsskytt

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elias Dahlström och Alvar Myrgren innan Sandviken svarade och gjorde 2–1 genom William Lund.

Efter 15.34 i andra perioden nätade Wiktor Lind framspelad av Wille Nordkvist och Dexter Eriksson och kvitterade för Sandviken. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes Svante Rågberg gjorde 2–3 efter 18.21 på pass av Albert Goude och Elias Dahlström.

Anton Jansson och Liam Sellström-Nilsson låg sen bakom vändningen till 4–3 för Sandviken.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kvitterade till 4–4 genom Alvar Myrgren med knappt fem minuter kvar att spela.

Sandviken kunde dock avgöra till 5–4 med 3.34 kvar av matchen genom Anton Jansson.

Sandvikens Lukas Wikström hade fyra assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC har tagit två segrar före den här matchen. Sandvikens IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne möter Bollnäs/Alfta U18 hemma torsdag 19 februari 19.00.

Sandviken–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 5–4 (1–2, 1–1, 3–1)

U18 division 1 västra A vår, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (4.27) Elias Dahlström (Lucas Stenberg, Albert Goude), 0–2 (11.08) Alvar Myrgren (Alexander Sundberg, Svante Rågberg), 1–2 (14.16) William Lund (Lukas Wikström, Charlie Bergström).

Andra perioden: 2–2 (35.34) Wiktor Lind (Wille Nordkvist, Dexter Eriksson), 2–3 (38.21) Svante Rågberg (Albert Goude, Elias Dahlström).

Tredje perioden: 3–3 (41.11) Liam Sellström-Nilsson (Lukas Wikström), 4–3 (42.12) Anton Jansson (Lukas Wikström, Liam Sellström-Nilsson), 4–4 (55.10) Alvar Myrgren (Alexander Sundberg), 5–4 (56.26) Anton Jansson (Lukas Wikström, Wille Nordkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 1-0-4

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 19 februari 19.00