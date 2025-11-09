Sandviken äntligen vinnare igen

Sandviken-seger med 3–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Sandviken har haft det tufft i U18 Div 1 västra A herr den här säsongen, men hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kom första segern, efter sju spelade matcher. Sandviken vann med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne med hela 7–1.

Alfons Bergman gav Sandviken ledningen efter 13.43 assisterad av Anton Jansson. Sandviken gjorde 2–0 genom Walter Näslund Lundell efter 1.49 i andra perioden.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne reducerade dock till 2–1 genom Alvar Myrgren tidigt i perioden av perioden. 16.29 in i tredje perioden nätade Sandvikens Alfons Bergman på nytt framspelad av Anton Jansson och Bram Vennix och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I nästa match möter Sandviken Bollnäs/Alfta U18 hemma på söndag 16 november 12.00. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne möter Hudiksvall torsdag 13 november 19.00 hemma.

Sandviken–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 Div 1 västra A herr, Arena Jernvallen

Första perioden: 1–0 (13.43) Alfons Bergman (Anton Jansson).

Andra perioden: 2–0 (21.49) Walter Näslund Lundell (Charlie Bergström), 2–1 (24.35) Alvar Myrgren (Kim Binett, Melvin Svensson).

Tredje perioden: 3–1 (56.29) Alfons Bergman (Anton Jansson, Bram Vennix).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 1-0-4

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 1-0-4

Nästa match:

Sandviken: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 16 november

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Hudiksvalls HC, hemma, 13 november