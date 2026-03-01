San Jose vinnare mot Winnipeg – avgjorde i förlängningen

San Jose vann med 2–1 efter förlängning

Andra raka segern för San Jose

Montreal blir nästa motstånd för San Jose

Det blev en riktigt tajt match när San Jose tog emot Winnipeg i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där San Jose var starkast och segerresultatet blev 2–1.

San Jose–Winnipeg – mål för mål

San Jose har två segrar och tre förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Winnipeg har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann San Jose med 2–1.

I nästa match, onsdag 4 mars möter San Jose Montreal hemma i SAP Center at San Jose 04.00 medan Winnipeg spelar hemma mot Chicago 02.00.