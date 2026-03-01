Prenumerera

San Jose vinnare mot Winnipeg – avgjorde i förlängningen

  • San Jose vann med 2–1 efter förlängning

  • Andra raka segern för San Jose

  • Montreal blir nästa motstånd för San Jose

Det blev en riktigt tajt match när San Jose tog emot Winnipeg i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där San Jose var starkast och segerresultatet blev 2–1.

San Jose–Winnipeg – mål för mål

San Jose har två segrar och tre förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Winnipeg har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann San Jose med 2–1.

I nästa match, onsdag 4 mars möter San Jose Montreal hemma i SAP Center at San Jose 04.00 medan Winnipeg spelar hemma mot Chicago 02.00.

