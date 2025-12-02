San Jose vann mot Utah Mammoth i NHL

San Jose vann med 6–3 mot Utah Mammoth

Will Smith avgjorde för San Jose

Fjärde raka förlusten för Utah Mammoth

San Jose vann på hemmaplan mot Utah Mammoth i NHL. Matchen på tisdagen slutade 6–3 (3–2, 3–0, 0–1).

Resultatet innebär att Utah Mammoth nu har fyra förluster i rad.

San Jose–Utah Mammoth – mål för mål

San Jose var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

San Jose startade andra perioden bäst och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Will Smith och ett mål av Adam Gaudette tidigt i perioden.

6.30 in i tredje perioden fick Lawson Crouse utdelning återigen och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Utah Mammoth.

Tyler Toffoli gjorde två mål för San Jose och spelade dessutom fram till två mål.

San Joses nya tabellposition är fjärde plats i Pacific division medan Utah Mammoth är på femte plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På torsdag 4 december 04.00 spelar San Jose hemma mot Washington och Utah Mammoth borta mot Anaheim Ducks.

San Jose–Utah Mammoth 6–3 (3–2, 3–0, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (4.41) Tyler Toffoli, 2–0 (7.59) Pavol Regenda (Philipp Kurashev, Dmitrij Orlov), 2–1 (9.03) Lawson Crouse (Michael Carcone), (Macklin Celebrini), (Nate Schmidt).

Andra perioden: 4–2 (26.16) Will Smith (Macklin Celebrini, Tyler Toffoli), 5–2 (27.14) Adam Gaudette (William Eklund), 6–2 (29.04) Will Smith (Tyler Toffoli).

Tredje perioden: 6–3 (46.30) Lawson Crouse.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Utah Mammoth: 1-0-4

Nästa match:

San Jose: Washington Capitals, hemma, 4 december

Utah Mammoth: Anaheim Ducks, borta, 4 december