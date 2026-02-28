San Jose bröt tunga trenden mot Edmonton

San Jose vann med 5–4 mot Edmonton

Sjakir Muchamadullin avgjorde för San Jose

San Joses 28:e seger

Det blev fem raka förluster i NHL för San Jose. Men på lördagen hemma mot Edmonton kom trendbrottet. Matchen i SAP Center at San Jose slutade 5–4 (3–1, 0–1, 2–2).

San Jose hade sju raka förluster mot Edmonton inför lördagens match.

Winnipeg nästa för San Jose

San Jose hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.34 genom Macklin Celebrini och gick upp till 2–0. Edmonton kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade San Jose dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 15.49 i andra perioden nätade Evan Bouchard framspelad av Connor McDavid och Mattias Ekholm och reducerade åt Edmonton.

Edmonton kvitterade också till 3–3 genom Trent Frederic i början av tredje perioden i tredje perioden.

San Jose gjorde 4–3 genom Alexander Wennberg efter 5.30 i tredje perioden.

Edmonton kvitterade till 4–4 genom Jake Walman efter 7.13 av perioden.

San Jose kunde dock avgöra till 5–4 efter 9.27 i tredje perioden genom Sjakir Muchamadullin.

Edmontons Connor McDavid hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att San Jose ligger på femte plats medan Edmonton har tredjeplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann Edmonton med 4–3 efter förlängning .

San Jose tar sig an Winnipeg i nästa match hemma söndag 1 mars 22.00. Edmonton möter Ottawa hemma onsdag 4 mars 03.00.

San Jose–Edmonton 5–4 (3–1, 0–1, 2–2)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (8.34) Macklin Celebrini (Will Smith), 2–0 (11.07) Michael Misa (Tyler Toffoli), 2–1 (14.51) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Andrew Mangiapane), 3–1 (17.05) Barclay Goodrow (Zack Ostapchuk, John Klingberg).

Andra perioden: 3–2 (35.49) Evan Bouchard (Connor McDavid, Mattias Ekholm).

Tredje perioden: 3–3 (42.54) Trent Frederic (Matthew Savoie), 4–3 (45.30) Alexander Wennberg (Philipp Kurashev, Mario Ferraro), 4–4 (47.13) Jake Walman (Connor McDavid, Evan Bouchard), 5–4 (49.27) Sjakir Muchamadullin (William Eklund, Michael Misa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 1-0-4

Edmonton: 1-0-4

Nästa match:

San Jose: Winnipeg Jets, hemma, 1 mars 22.00

Edmonton: Ottawa Senators, hemma, 4 mars 03.00