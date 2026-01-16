San Jose besegrade Washington – tog skön revansch

San Jose segrade – 3–2 mot Washington

San Joses fjärde seger på de senaste fem matcherna

Pavol Regenda avgjorde för San Jose

På fredagen möttes Washington och San Jose i Capital One Arena i NHL. Senast lagen möttes tog Washington en enkel seger med 7–1, men den här gången var det San Jose som vann. Slutresultatet blev 3–2 (0–0, 3–1, 0–1).

Segern var San Joses fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Washington–San Jose – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 10.58 i andra perioden gjorde Washington 1–0 genom Dylan Strome.

San Jose gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 2.46.

9.11 in i tredje perioden satte Ryan Leonard pucken framspelad av John Carlson och Martin Fehervary och reducerade. Men mer än så orkade Washington inte med.

Nästa motstånd för Washington är Florida. Lagen möts söndag 18 januari 01.00 i Capital One Arena. San Jose tar sig an Detroit borta lördag 17 januari 01.00.

Washington–San Jose 2–3 (0–0, 1–3, 1–0)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (30.58) Dylan Strome (Alexander Ovetjkin, Jakob Chychrun), 1–1 (33.27) Zack Ostapchuk (Dmitri Orlov, William Eklund), 1–2 (34.53) Collin Graf (Pavol Regenda), 1–3 (36.13) Pavol Regenda (Macklin Celebrini, Collin Graf).

Tredje perioden: 2–3 (49.11) Ryan Leonard (John Carlson, Martin Fehervary).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-0-3

San Jose: 4-0-1

Nästa match:

Washington: Florida Panthers, hemma, 18 januari 01.00

San Jose: Detroit Red Wings, borta, 17 januari 01.00