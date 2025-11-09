Sam Holmberg gjorde två mål för Jonstorp i segern mot Nybro Vikings

Jonstorp vann med 5–2 mot Nybro Vikings

Jonstorps Sam Holmberg tvåmålsskytt

Eric Stjärnborg matchvinnare för Jonstorp

Jonstorp vann mötet med Nybro Vikings borta med 5–2 (1–1, 3–1, 1–0) på söndagen i U18 division 1 syd C herr.

Första perioden var jämn. Nybro Vikings inledde bäst och tog ledningen genom Norton Jonsson efter 4.26, men Jonstorp kvitterade genom Sam Holmberg efter 9.26. Jonstorp stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 4.36.

Nybro Vikings reducerade dock till 2–4 genom Måns Holgersson med 2.11 kvar att spela av perioden. 9.29 in i tredje perioden slog Lucas Käller till framspelad av Eric Stjärnborg och Jakob Johansson och ökade ledningen.

Jonstorps Sam Holmberg stod för tre poäng, varav två mål.

Nybro Vikings nya tabellposition är tredje plats medan Jonstorp är på fjärde plats. Ett fint lyft för Jonstorp som låg på åttonde plats så sent som den 15 oktober.

Lagens första möte för säsongen vann Nybro Vikings IF med 4–0.

I nästa match, söndag 16 november möter Nybro Vikings Helsingborg borta i Olympiarinken 13.00 medan Jonstorp spelar hemma mot Mörrums GoIS J18 12.00.

Nybro Vikings–Jonstorp 2–5 (1–1, 1–3, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (4.26) Norton Jonsson (Manfred Åkesson), 1–1 (9.26) Sam Holmberg (Melvin Persson).

Andra perioden: 1–2 (26.37) Sam Holmberg, 1–3 (28.59) Eric Stjärnborg (Max Börjesson, Joshua Eriksson), 1–4 (31.13) Sixten Medin (Sam Holmberg, Melvin Persson), 2–4 (37.49) Måns Holgersson (Manfred Åkesson, Norton Jonsson).

Tredje perioden: 2–5 (49.29) Lucas Käller (Eric Stjärnborg, Jakob Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 4-0-1

Jonstorp: 3-0-2

Nästa match:

Nybro Vikings: Helsingborg HC Ungdom, borta, 16 november

Jonstorp: Mörrums GoIS IK, hemma, 16 november