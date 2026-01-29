Saltsjöbadens IF U18 fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Efter en tuff period har Saltsjöbadens IF U18 nu fått igång spelet. På torsdagen mötte laget Nyköpings SK 2 U18 i Stora Hallen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Saltsjöbadens IF U18 blev 5–4 (2–0, 1–0, 2–4).

Segermålet för Saltsjöbadens IF U18 stod Sid Tollemark för 18.15 in i tredje perioden.

Resultatet innebär att Nyköpings SK 2 U18 nu har fyra förluster i rad.

Nyköpings SK 2 U18–Saltsjöbadens IF U18 – mål för mål

Saltsjöbadens IF U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 22 sekunder slog Tim Ryberg till på pass av William Claesson Hallén och Buster Lindqvist. Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 14.10 när Tim Ryberg återigen fick träff assisterad av Buster Lindqvist.

Efter 2.30 i andra perioden slog William Claesson Hallén till och gjorde 0–3.

Nyköpings SK 2 U18 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Sammy Nilsson och Elton Nyström i tredje perioden.

Efter 10.30 i tredje perioden gjorde Saltsjöbadens IF U18 2–4 genom William Claesson Hallén som gjorde sitt andra mål.

Nyköpings SK 2 U18 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Olle Kusgård och Neo Vallin med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.12 kvar att spela.

Saltsjöbadens IF U18 kunde dock avgöra till 4–5 med 1.45 kvar av matchen genom Sid Tollemark.

William Claesson Hallén gjorde två mål för Saltsjöbadens IF U18 och spelade fram till ett mål.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Saltsjöbadens IF U18 är på fjärde plats. Noteras kan att Nyköpings SK 2 U18 sedan den 17 januari har tappat fem placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt i Saltsjöbadens Ishall den 5 mars.

Söndag 1 februari spelar Nyköpings SK 2 U18 borta mot Norrtälje IK U18 17.30 och Saltsjöbadens IF U18 mot SK Iron Hockey hemma 18.30 i Saltsjöbadens Ishall.

Nyköpings SK 2 U18–Saltsjöbadens IF U18 4–5 (0–2, 0–1, 4–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (0.22) Tim Ryberg (William Claesson Hallén, Buster Lindqvist), 0–2 (14.10) Tim Ryberg (Buster Lindqvist).

Andra perioden: 0–3 (22.30) William Claesson Hallén.

Tredje perioden: 1–3 (45.17) Sammy Nilsson (Gustav Nilsson, Neo Vallin), 2–3 (46.55) Elton Nyström (Olle Kusgård, Tergel Uuganbayar), 2–4 (50.30) William Claesson Hallén (Lucas Liljekvist), 3–4 (54.17) Olle Kusgård (Elton Nyström), 4–4 (56.48) Neo Vallin (Love Kihlberg), 4–5 (58.15) Sid Tollemark (William Knaust, Hugo Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköpings SK 2 U18: 1-1-3

Saltsjöbadens IF U18: 3-0-2

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Norrtälje IK, borta, 1 februari 17.30

Saltsjöbadens IF U18: SK Iron Hockey, hemma, 1 februari 18.30