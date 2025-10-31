Rydaholm bröt tunga sviten mot Tingsryds AIF J20
- Rydaholm vann med 4–0 mot Tingsryds AIF J20
- Eric Strid avgjorde för Rydaholm
- Tredje förlusten i rad för Tingsryds AIF J20
Det blev fyra raka förluster i U20 division 1 D syd herr för Rydaholm. Men på fredagen hemma mot Tingsryds AIF J20 kom trendbrottet. Matchen i Talavidshallen slutade 4–0 (4–0, 0–0, 0–0).
Rydaholm stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 6.58 i mitten av perioden. Rydaholm tog därmed en klar seger.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden höll Rydaholm i sin 4–0-ledning och vann.
Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Rydaholm med 13–33 och Tingsryds AIF J20 med 7–28 i målskillnad.
Det här betyder att Rydaholm är kvar på åttonde plats och Tingsryds AIF J20 stannar på sjätte plats, i tabellen.
Nästa motstånd för Rydaholm är Tingsryds AIF J20. Lagen möts tisdag 4 november 19.15 i Dackehallen. Tingsryds AIF J20 tar sig an Lenhovda hemma lördag 1 november 13.10.
Rydaholm–Tingsryds AIF J20 4–0 (4–0, 0–0, 0–0)
U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen
Första perioden: 1–0 (6.01) Eric Strid (Herman Karlsson, Johan Karlberg), 2–0 (8.30) William Johansson-Sjölund (Melvin Karlsson, Vilgot Andersson), 3–0 (11.35) Melvin Karlsson, 4–0 (12.59) Melker Elf (Elias Smyth, Eric Strid).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Rydaholm: 1-0-4
Tingsryds AIF J20: 1-0-4
Nästa match:
Rydaholm: Tingsryds AIF Utv., borta, 4 november
Tingsryds AIF J20: Lenhovda IF, hemma, 1 november
