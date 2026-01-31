Rydaholm besegrade Tingsryds AIF J20 efter William Johansson-Sjölunds dubbel

Rydaholm segrade – 3–2 mot Tingsryds AIF J20

William Johansson-Sjölund gjorde två mål för Rydaholm

Melker Elf matchvinnare för Rydaholm

Det blev Rydaholm som gick segrande ur mötet med Tingsryds AIF J20 i U20 Div 1 C syd vår herr på bortaplan, med 3–2 (2–0, 1–2, 0–0).

I och med detta har Tingsryds AIF J20 sex förluster i rad.

Rydaholms William Johansson-Sjölund tvåmålsskytt

William Johansson-Sjölund gjorde 1–0 till Rydaholm efter bara 2.30 efter pass från Eric Strid och Wille Gustafsson-Jern. Efter 8.37 gjorde laget 0–2 när William Johansson-Sjölund återigen hittade rätt på passning från Eric Strid.

Efter 8.04 i andra perioden ökade Rydaholm på till 0–3 genom Melker Elf.

Edvin Degler och Amir Jafari reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 2–3 kom inte Tingsryds AIF J20.

Tredje perioden blev mållös och Rydaholm höll i sin 3–2-ledning och vann.

Tingsryds AIF J20 har fem förluster och 7–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rydaholm har två vinster och tre förluster och 12–40 i målskillnad.

Det här betyder att Tingsryds AIF J20 är kvar på sjunde och sista plats och Rydaholm stannar på femte plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Tingsryds AIF J20 och Rydaholm den här säsongen. Rydaholms SK har tagit två segrar före den här matchen. Tingsryds AIF Utv. vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Tisdag 3 februari möter Tingsryds AIF J20 Kalmar borta 19.40 och Rydaholm möter Gislaved hemma 19.00.

Tingsryds AIF J20–Rydaholm 2–3 (0–2, 2–1, 0–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (2.30) William Johansson-Sjölund (Eric Strid, Wille Gustafsson-Jern), 0–2 (8.37) William Johansson-Sjölund (Eric Strid).

Andra perioden: 0–3 (28.04) Melker Elf (Wille Gustafsson-Jern), 1–3 (31.09) Edvin Degler (Lukas Mejrud), 2–3 (38.22) Amir Jafari (Lukas Mejrud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 0-0-5

Rydaholm: 2-0-3

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Kalmar HC, borta, 3 februari 19.40

Rydaholm: Gislaveds SK, hemma, 3 februari 19.00