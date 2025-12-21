Ryck i sista perioden avgjorde för Tampa Bay hemma mot Carolina

Seger för Tampa Bay med 6–4 mot Carolina

Jake Guentzel med två mål för Tampa Bay

Andra raka förlusten för Carolina

En jämn match mellan hemmalaget Tampa Bay och gästande Carolina avgjordes först i tredje perioden. Då drog Tampa Bay ifrån och vann matchen i NHL med 6–4 (0–3, 3–0, 3–1).

Carolina stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.45 i mitten av perioden.

Tampa Bay reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

Carolina gjorde 3–4 genom Andrej Svetjnikov efter 2.47 i tredje perioden.

Tampa Bay vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–4 till 6–4. Guentzels 6–4-mål kom med 27 sekunder kvar av matchen.

I nästa match möter Tampa Bay St Louis hemma på tisdag 23 december 01.00. Carolina möter Florida onsdag 24 december 01.00 hemma.

Tampa Bay–Carolina 6–4 (0–3, 3–0, 3–1)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (2.42) Eric Robinson (Jordan Staal), 0–2 (4.00) Jackson Blake (Nikolaj Ehlers, Shayne Gostisbehere), 0–3 (12.27) Bradly Nadeau (Logan Stankoven).

Andra perioden: 1–3 (20.30) Gage Goncalves (Dominic James, Maxwell Crozier), 2–3 (21.20) Brayden Point (Charles-Edouard D’astous, Nikita Kucherov), 3–3 (36.36) Jack Finley (Dominic James, Yanni Gourde).

Tredje perioden: 3–4 (42.47) Andrej Svetjnikov (Mark Jankowski, Jesperi Kotkaniemi), 4–4 (43.13) Ryan McDonagh (Pontus Holmberg, Charles-Edouard D’astous), 5–4 (46.38) Jake Guentzel (Janis Jerome Moser, Nick Paul), 6–4 (59.33) Jake Guentzel (Ryan McDonagh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-1-2

Carolina: 3-1-1

Nästa match:

Tampa Bay: St Louis Blues, hemma, 23 december 01.00

Carolina: Florida Panthers, hemma, 24 december 01.00