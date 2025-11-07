Ryck i sista perioden avgjorde för Tampa Bay borta mot Vegas

Tampa Bay-seger med 6–3 mot Vegas

Tampa Bays sjätte seger på de senaste sju matcherna

Brandon Hagel avgjorde för Tampa Bay

En jämn match mellan hemmalaget Vegas och gästande Tampa Bay avgjordes först i tredje perioden. Då drog Tampa Bay ifrån och vann matchen i NHL med 6–3 (0–2, 2–0, 4–1).

Segern var Tampa Bays sjätte på de senaste sju matcherna.

Washington nästa för Tampa Bay

Vegas tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Tampa Bay reducerade och kvitterade till 2–2 genom Gage Goncalves och Dominic James i början av andra perioden i andra perioden. I tredje perioden var det i stället Tampa Bay som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 6–3.

Nikita Kutjerov gjorde två mål för Tampa Bay och spelade fram till ett mål och Dominic James stod för tre poäng, varav ett mål. Ivan Barbasjev gjorde två mål och totalt tre poäng för Vegas och Mitch Marner gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Tampa Bay ligger på femte plats i tabellen och Vegas är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Tampa Bay Lightning med 2–1 efter förlängning .

Vegas tar sig an Anaheim Ducks i nästa match hemma söndag 9 november 04.00. Tampa Bay möter samma dag 01.00 Washington hemma.

Vegas–Tampa Bay 3–6 (2–0, 0–2, 1–4)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (7.25) Ivan Barbasjev (Noah Hanifin, Mitch Marner), 2–0 (15.53) Ivan Barbasjev (Mitch Marner, Jack Eichel).

Andra perioden: 2–1 (20.36) Gage Goncalves (Dominic James), 2–2 (23.28) Dominic James (Oliver Bjorkstrand, J.j. Moser).

Tredje perioden: 2–3 (42.31) Nikita Kutjerov (Oliver Bjorkstrand, Jake Guentzel), 3–3 (43.18) Mitch Marner (Jack Eichel, Ivan Barbasjev), (Dominic James), 3–5 (54.13) Nikita Kutjerov, 3–6 (59.13) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

Tampa Bay: 4-0-1

Nästa match:

Vegas: Anaheim Ducks, hemma, 9 november

Tampa Bay: Washington Capitals, hemma, 9 november