Ryck i sista perioden avgjorde för Rögle hemma mot HV 71

Rögle-seger med 4–2 mot HV 71

Hugo Wieden matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

En jämn match mellan hemmalaget Rögle och gästande HV 71 avgjordes först i tredje perioden. Då drog Rögle ifrån och vann matchen i U18 regional syd topp 6 herr med 4–2 (1–0, 1–2, 2–0).

Rögle har startat med två raka segrar, efter 5–4 mot Växjö i premiären.

Rögle–HV 71 – mål för mål

Rögle tog ledningen efter fyra minuters spel genom Nicolai Malm på pass av Leo Papista och Wille Lönqvist. HV 71 kvitterade till 1–1 genom Emil Strålberg i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 8.00 gjorde Rögle 2–1 genom Hugo Sandblom.

HV 71 gjorde 2–2 genom Sam Tillström med 2.12 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var Rögle starkast och gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Hugo Wieden och Vitus Plank och avgjorde matchen.

När lagen möttes senast vann HV 71 med 4–1.

Nästa motstånd för Rögle är Linköping. Lagen möts söndag 2 november 14.30. HV 71 tar sig an Växjö hemma tisdag 11 november 19.00.

Rögle–HV 71 4–2 (1–0, 1–2, 2–0)

U18 regional syd topp 6 herr

Första perioden: 1–0 (4.26) Nicolai Malm (Leo Papista, Wille Lönqvist).

Andra perioden: 1–1 (20.07) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Oskar Mivell), 2–1 (28.00) Hugo Sandblom (Hugo Svensson Schramm, Ebbe Gath), 2–2 (37.48) Sam Tillström (Axel Lundin).

Tredje perioden: 3–2 (40.12) Hugo Wieden, 4–2 (54.09) Vitus Plank (Alwin Odnell).

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, hemma, 2 november

HV 71: Växjö Lakers HC, hemma, 11 november