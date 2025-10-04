Ryck i sista perioden avgjorde för Mörrums GoIS U20 hemma mot KRIF Hockey J20

Mörrums GoIS U20 segrade – 3–1 mot KRIF Hockey J20

Hampus Eriksson avgjorde för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 nu femte, KRIF Hockey J20 på första plats

En jämn match mellan hemmalaget Mörrums GoIS U20 och gästande KRIF Hockey J20 avgjordes först i tredje perioden. Då drog Mörrums GoIS U20 ifrån och vann matchen i U20 division 1 E syd herr med 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

Mörrums GoIS U20–KRIF Hockey J20 – mål för mål

Melker Petersson gjorde 1–0 till KRIF Hockey J20 efter 19 minuter framspelad av Oliver Roos. Efter 4.13 i andra perioden nätade Arturs Medvedevs framspelad av Robin Eskelinen och Edvin Gummesson och kvitterade för Mörrums GoIS U20. I tredje perioden gjorde Mörrums GoIS U20 2–1 efter 4.39 genom Hampus Eriksson framspelad av Jonathan Thörn och Edvin Gummesson. Och med bara 2.9 kvar satte Wilhelm Danielsson 3–1.

Mörrums GoIS U20 har nu sex poäng efter tre spelade matcher medan KRIF Hockey J20 har nio poäng efter fyra matcher.

Mörrums GoIS U20 tar sig an Kristianstad i nästa match hemma tisdag 7 oktober 19.30. KRIF Hockey J20 möter Lund hemma lördag 11 oktober 14.00.

Mörrums GoIS U20–KRIF Hockey J20 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

U20 division 1 E syd herr, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (19.32) Melker Petersson (Oliver Roos).

Andra perioden: 1–1 (24.13) Arturs Medvedevs (Robin Eskelinen, Edvin Gummesson).

Tredje perioden: 2–1 (44.39) Hampus Eriksson (Jonathan Thörn, Edvin Gummesson), 3–1 (57.51) Wilhelm Danielsson.

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Kristianstads IK, hemma, 7 oktober

KRIF Hockey J20: Lund Giants HC, hemma, 11 oktober