Ryan Leonard tvåmålsskytt när Washington vann mot Pittsburgh

Bortalaget Washington vann mot Pittsburgh i NHL. 3–6 (0–0, 3–4, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Den första perioden slutade mållös.

Washington spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–4.

5.56 in i tredje perioden slog Ilya Protas till framspelad av Cole Hutson och Dylan Strome och ökade ledningen. Efter 16.22 nätade Alexander Ovetjkin på pass av Tom Wilson och ökade ledningen för Washington. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Tom Wilson och Ilya Protas gjorde ett mål och två assist var för Washington.

När lagen möttes senast vann Pittsburgh med 5–3.

Pittsburgh–Washington 3–6 (0–0, 3–4, 0–2)

NHL, PPG PAINTS Arena

Andra perioden: 0–1 (21.37) Aljaksej Protas (Tom Wilson, Ilya Protas), 1–1 (22.05) Anthony Mantha (Ryan Shea, Thomas Novak), 1–2 (26.02) Ryan Leonard (Pierre-Luc Dubois, Connor McMichael), 1–3 (28.08) Tom Wilson (Ilya Protas, Aljaksej Protas), 2–3 (31.47) Noel Acciari (Elmer Söderblom, Samuel Girard), 2–4 (31.58) Ryan Leonard (Cole Hutson, Justin Sourdif), 3–4 (36.50) Kevin Hayes (Ryan Shea).

Tredje perioden: 3–5 (45.56) Ilya Protas (Cole Hutson, Dylan Strome), 3–6 (56.22) Alexander Ovetjkin (Tom Wilson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-0-2

Washington: 3-0-2

Nästa match:

Pittsburgh: Washington Capitals, borta, 12 april 21.00

Washington: Pittsburgh Penguins, hemma, 12 april 21.00