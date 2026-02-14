Dalen har nio raka segrar – vann mot Guts/Valdemarsvik med 23–2

Dalen vann med 23–2 mot Guts/Valdemarsvik

Dalens nionde seger på de senaste tio matcherna

Isac Thunblom avgjorde för Dalen

Allt talade för seger för Dalen och så blev det också när segermaskinen mötte Guts/Valdemarsvik på bortaplan. Efter segersiffrorna 23–2 (8–1, 7–1, 8–0) har nu Dalen nio raka segrar. Guts/Valdemarsvik har elva förluster i rad i U20 Div 1 B syd vår herr.

Det var Dalens fjärde raka seger mot Guts/Valdemarsvik.

Dalens Luka Nikolic var matchens utropstecken och stod för hela sex mål.

Guts/Valdemarsvik–Dalen – mål för mål

Dalen tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.45 genom Royce Nundahl och gick upp till 0–7. Guts/Valdemarsvik kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Dalen dock ryckt åt sig ledningen med 1–8.

Dalen hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–9 efter 1.19 genom Luka Nikolic och gick upp till 1–14 innan Guts/Valdemarsvik svarade.

I periodpausen hade Dalen ledningen med 2–15.

Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 23–2. Målen i sista perioden gjordes av Vidar Lindström, som gjorde två mål, Luka Nikolic, som gjorde två mål, Anton Rydqvist, Royce Nundahl, Julius Lilja och Olle Halvardsson.

Det här var fjärde mötet mellan Guts/Valdemarsvik och Dalen den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har HC Dalen vunnit.

I sista matchen möter Guts/Valdemarsvik Tranås hemma på lördag 21 februari 14.00. Dalen möter Mighty Ravens tisdag 17 februari 19.00 hemma.

Guts/Valdemarsvik–Dalen 2–23 (1–8, 1–7, 0–8)

U20 Div 1 B syd vår herr, Arena Grosvad

Första perioden: 0–1 (1.45) Royce Nundahl, 0–2 (4.39) Luka Nikolic (Royce Nundahl, Rasmus Cedervall), 0–3 (5.41) Isac Thunblom (Max Ekström, Julius Lilja), 0–4 (6.26) Vidar Lindström (Julius Lilja, Max Ekström), 0–5 (8.40) Luka Nikolic (Royce Nundahl), 0–6 (11.38) Royce Nundahl (Luka Nikolic), 0–7 (14.40) Anton Rydqvist (Lukas Johansson), 1–7 (18.28) Timmy Lövgren, 1–8 (19.08) Luka Nikolic (Royce Nundahl).

Andra perioden: 1–9 (21.19) Luka Nikolic (Rasmus Cedervall), 1–10 (21.51) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Lukas Johansson), 1–11 (27.31) Max Ekström (Vidar Lindström, Anton Rydqvist), 1–12 (27.57) Royce Nundahl (Luka Nikolic), 1–13 (29.52) Jonathan Sagemar (Max Ekström, Anton Rydqvist), 1–14 (32.10) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Julius Lilja), 2–14 (32.51) Nils Ekelund (Tim Kungshammar), 2–15 (39.18) Royce Nundahl (Luka Nikolic).

Tredje perioden: 2–16 (40.39) Royce Nundahl (Vidar Lindström), 2–17 (43.14) Vidar Lindström (Anton Rydqvist), 2–18 (44.09) Luka Nikolic (Colin Blomberg, Max Ekström), 2–19 (48.32) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Lukas Johansson), 2–20 (51.23) Olle Halvardsson (Colin Blomberg), 2–21 (52.14) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Lukas Johansson), 2–22 (52.24) Luka Nikolic (Julius Lilja), 2–23 (57.27) Julius Lilja.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Dalen: 5-0-0

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: Tranås AIF, hemma, 21 februari 14.00

Dalen: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 17 februari 19.00