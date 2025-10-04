Rönnäng vann – efter hattrick av Viggo Ganemyr

Rönnäng segrade – 6–5 mot Härryda

Viggo Ganemyr gjorde tre mål för Rönnäng

Linus Rönnäng matchvinnare för Rönnäng

Viggo Ganemyr gjorde tre mål när Rönnäng segrade hemma mot Härryda i U20 division 1 A syd herr. Till slut blev det 6–5 (3–1, 1–0, 2–4).

Rönnäng var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Laget gjorde 4–1 alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Linus Rönnäng på pass av Viggo Ganemyr. Rönnäng gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, målen av Viggo Ganemyr och Linus Rönnäng, vilket avgjorde matchen.

Jonathan Samuelsson, Jonathan Samuelsson, Viggo Carlund och Gustav Edholm reducerade fyra gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 6–5 kom inte Härryda.

Rönnängs Viggo Ganemyr stod för tre mål och två assists, Linus Rönnäng gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål och Elis Ivarsson gjorde ett mål och två målgivande passningar. Jonathan Samuelsson gjorde tre mål för för Härryda.

Det här var Rönnängs andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Härrydas andra uddamålsförlust.

Rönnäng har nu nio poäng efter fyra spelade matcher medan Härryda är utan poäng efter fem matcher.

Lagen möts igen 8 november i Landvetters Ishall.

I nästa match möter Rönnäng Lerum borta på tisdag 7 oktober 19.30. Härryda möter Hovås lördag 11 oktober 14.30 borta.

Rönnäng–Härryda 6–5 (3–1, 1–0, 2–4)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (10.13) Elis Ivarsson (John Hermansgård, Linus Rönnäng), 1–1 (16.33) Jonathan Samuelsson (Ludwig Nordquist, Samuel Laiti), 2–1 (19.46) Viggo Ganemyr (Linus Rönnäng), 3–1 (19.59) Viggo Ganemyr (Elis Ivarsson, Linus Rönnäng).

Andra perioden: 4–1 (39.59) Linus Rönnäng (Viggo Ganemyr).

Tredje perioden: 5–1 (40.11) Viggo Ganemyr, 6–1 (41.13) Linus Rönnäng (Viggo Ganemyr, Elis Ivarsson), 6–2 (46.41) Jonathan Samuelsson, 6–3 (56.02) Jonathan Samuelsson (Gustav Edholm, Axel Sunnerud), 6–4 (56.26) Viggo Carlund (Ludwig Nordquist), 6–5 (57.48) Gustav Edholm (Emil Logg).

Nästa match:

Rönnäng: Lerums BK, borta, 7 oktober

Härryda: Hovås HC, borta, 11 oktober