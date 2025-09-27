Rönnäng utklassade Varberg på hemmaplan

Rönnäng segrade – 8–2 mot Varberg

Rönnängs Vincent Johansson tvåmålsskytt

Viggo Ganemyr avgjorde för Rönnäng

Rönnäng dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Varberg i U20 division 1 A syd herr med hela 8–2 (3–1, 2–1, 3–0).

Det var andra raka för Rönnäng, efter 7–6-segern mot Hovås i premiären.

Vincent Johansson gjorde två mål för Rönnäng

Vincent Johansson gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Lias Berg, Viggo Ganemyr, John Hermansgård, Victor Ivarsson, Arthur Olsson och Henning Sjöö, målen för Varberg gjordes av Vilmer Enberg och Eric Koskela.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i Veddige Ishall.

Tisdag 30 september 19.15 spelar Rönnäng borta mot Järnbrotts HK. Varberg möter Lerum hemma i Veddige Ishall lördag 4 oktober 15.40.

Rönnäng–Varberg 8–2 (3–1, 2–1, 3–0)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (0.18) Vincent Johansson (Linus Rönnäng, Viggo Ganemyr), 2–0 (0.54) Henning Sjöö (John Hermansgård, Lucas Flyckt), 2–1 (5.29) Vilmer Enberg (Loke Ternevi, William Lax), 3–1 (14.11) Viggo Ganemyr (Vincent Johansson, Max Rönnäng).

Andra perioden: 4–1 (20.42) Vincent Johansson, 4–2 (27.33) Eric Koskela (Vilmer Enberg, Zebastian Martinsson), 5–2 (30.58) John Hermansgård (Henning Sjöö, Victor Ivarsson).

Tredje perioden: 6–2 (51.06) Lias Berg (Victor Ivarsson, John Hermansgård), 7–2 (51.30) Arthur Olsson (Elliot Kilström, Elliot Nilsson), 8–2 (58.51) Victor Ivarsson (Ted Borggren, Arthur Olsson).

Nästa match:

Rönnäng: Järnbrotts HK, borta, 30 september

Varberg: Lerums BK, hemma, 4 oktober