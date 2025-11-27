Romeo Berthin låg bakom segern för Västervik mot Boro/Vetlanda J18

Västervik vann med 5–4 efter straffar

Romeo Berthin gjorde tre mål för Västervik

Tredje raka segern för Västervik

Ett hattrick stod Västerviks Romeo Berthin för i matchen mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B herr. Västervik vann på bortaplan med 5–4 (2–0, 1–1, 1–3, 0–0, 1–0) efter straffar.

– Vi gjorde en första period som var hyfsad idag, period två och tre drar vi ett streck över. Vi kan mycket bättre. Idag finns det ett fåtal som får beröm och Romeo är en av dem, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson efter matchen.

Västerviks Romeo Berthin tremålsskytt

Romeo Berthin gav Västervik ledningen efter tio minuters spel efter pass från Anton Lundberg.

0–2 kom efter 14.52 när Romeo Berthin på nytt fick träff på passning från Anthon Lovenhill och Ludvig Halling.

Efter 4.49 i andra perioden slog Isac Österström till på pass av Sixten Andersson och Nimrod Erös och gjorde 0–3.

Boro/Vetlanda J18:s William Ribbholm gjorde 1–3 efter 13.47 framspelad av Arvid Rosenqvist och Albert Dahlberg Hylén.

Boro/Vetlanda J18 reducerade dock till 2–3 genom Måns Eriksson tidigt i tredje perioden av perioden.

Västervik utökade ledningen genom Olle Davidsson efter 4.49.

Boro/Vetlanda J18 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Seth Ståhlgren Uebel och William Ribbholm i tredje perioden.

Västerviks Romeo Berthin satte den avgörande straffen för gästerna.

Romeo Berthin gjorde tre mål för Västervik. William Ribbholm gjorde två mål och totalt tre poäng för Boro/Vetlanda J18.

Det här var Boro/Vetlanda J18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Västerviks tredje uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Boro/Vetlanda J18 på fjärde plats i tabellen medan Västervik är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Boro/Vetlanda HC med 3–2.

På söndag 30 november 14.00 spelar Boro/Vetlanda J18 borta mot Mariestad och Västervik hemma mot Kalmar.

Boro/Vetlanda J18–Västervik 4–5 (0–2, 1–1, 3–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (10.29) Romeo Berthin (Anton Lundberg), 0–2 (14.52) Romeo Berthin (Anthon Lovenhill, Ludvig Halling).

Andra perioden: 0–3 (24.49) Isac Österström (Sixten Andersson, Nimrod Erös), 1–3 (33.47) William Ribbholm (Arvid Rosenqvist, Albert Dahlberg Hylén).

Tredje perioden: 2–3 (44.05) Måns Eriksson (Algot Wiberg), 2–4 (44.49) Olle Davidsson (Elvirton Norling), 3–4 (47.43) Seth Ståhlgren Uebel (William Ribbholm, Alex Johansson), 4–4 (52.54) William Ribbholm (Hugo Sollin, Alvin Göth).

Straffar: 4–5 (65.00) Romeo Berthin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 2-1-2

Västervik: 3-0-2

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Mariestads BoIS HC, borta, 30 november

Västervik: Kalmar HC, hemma, 30 november