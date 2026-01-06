Rögles fina svit mot Djurgården fortsätter

Rögle vann med 4–2 mot Djurgården

Lubos Horky gjorde två mål för Rögle

Josh Dickinson avgjorde för Rögle

Djurgården är lite av ett drömmotstånd för Rögle. På tisdagen vann Rögle på nytt – den här gången borta på Hovet. Matchen i SHL slutade 4–2 (1–0, 2–1, 1–1). Det var Rögles fjärde raka seger mot Djurgården.

Rögles Lubos Horky tvåmålsskytt

Lubos Horky gav Rögle ledningen efter tio minuters spel efter pass från Fredrik Olofsson och Filip Johansson.

Rögle gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Daniel Zaar och Josh Dickinson.

Djurgården reducerade dock till 1–3 genom Joey Laleggia efter 19.59 av perioden.

Efter 3.52 i tredje perioden reducerade Djurgården på nytt genom Joey Laleggia framspelad av Oliver Kylington och Mathias Emilio Pettersen.

16.00 in i tredje perioden nätade Rögles Lubos Horky på nytt på pass av Felix Nilsson och Calvin De Haan och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

Djurgården har två vinster och tre förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har tre vinster och två förluster och 15–14 i målskillnad.

Nästa motstånd för Djurgården är Örebro Hockey. Rögle tar sig an Timrå IK borta. Båda matcherna spelas torsdag 8 januari 19.00.

Djurgården–Rögle 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

SHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (10.03) Lubos Horky (Fredrik Olofsson, Filip Johansson).

Andra perioden: 0–2 (23.43) Daniel Zaar (Mattias Göransson, Anton Bengtsson), 0–3 (25.40) Josh Dickinson (Mattias Göransson, Albin Sundsvik), 1–3 (39.59) Joey Laleggia (Joe Snively, Marcus Krüger).

Tredje perioden: 2–3 (43.52) Joey Laleggia (Oliver Kylington, Mathias Emilio Pettersen), 2–4 (56.00) Lubos Horky (Felix Nilsson, Calvin De Haan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

Djurgården: Örebro HK, hemma, 8 januari 19.00

Rögle: Timrå IK, borta, 8 januari 19.00