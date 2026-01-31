Rögle vinnare mot Linköping HC U18 – avgjorde i förlängningen

Seger för Rögle med 3–2 efter förlängning

Hugo Svensson Schramm matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Rögles väg till seger mot Linköping HC U18 hemma i U18 Nationell södra herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Rögle avgöra till 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Hugo Svensson Schramm, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

HV 71 nästa för Rögle

Oscar Helmfrid gjorde 1–0 till Linköping HC U18 efter sju minuter efter pass från Vincent Näsström och William Boman.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Nicolai Malm och Melwin Högman låg sen bakom vändningen till 2–1 för Rögle.

Linköping HC U18 kvitterade till 2–2 genom Ture Holmér med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.31 kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget Rögle 2.51 in i förlängningen blev Hugo Svensson Schramm med det avgörande förlängningsmålet.

Rögle ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Linköping HC U18 är på åttonde plats. Noteras kan att Rögle sedan den 10 januari har tappat fem placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Rögle och Linköping HC U18 den här säsongen. Rögle BK har tagit två segrar före den här matchen. Linköping HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 1 februari möter Rögle HV 71 hemma i Bjäre Entreprenad Arena 12.00 medan Linköping HC U18 spelar borta mot Malmö 12.15.

Rögle–Linköping HC U18 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr

Första perioden: 0–1 (7.21) Oscar Helmfrid (Vincent Näsström, William Boman).

Tredje perioden: 1–1 (42.52) Melwin Högman (Ebbe Gath), 2–1 (53.14) Nicolai Malm (Hugo Svensson Schramm, Olle Bülow), 2–2 (58.29) Ture Holmér (Douglas Paul).

Förlängning: 3–2 (62.51) Hugo Svensson Schramm (Melwin Högman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-0-3

Linköping HC U18: 2-2-1

Nästa match:

Rögle: HV 71, hemma, 1 februari 12.00

Linköping HC U18: IF Malmö Redhawks, borta, 1 februari 12.15