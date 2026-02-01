Rögle vinnare mot HV 71 – avgjorde i förlängningen

Rögle-seger med 6–5 efter förlängning

Hugo Svensson Schramm avgjorde för Rögle

Tredje raka segern för Rögle

Matchen i U18 Nationell södra herr mellan hemmalaget Rögle och gästande HV 71 var oavgjord vid full tid, 5–5. Först i förlängningen kom avgörandet, där Rögle spikade segerresultatet, 6–5 (1–3, 3–1, 1–1, 1–0). Hugo Svensson Schramm stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Rögle.

Djurgården nästa för Rögle

HV 71 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Rögle hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

5.20 in i tredje perioden slog Maximilliam Wistrand till på pass av Axel Lundin och Oskar Mivell och gav laget ledningen. 15.34 in i perioden satte Wille Lönqvist pucken på nytt framspelad av Leo Papista och Felix Svensson och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.23 innan Rögle också avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Hugo Svensson Schramm, framspelad av Melwin Högman.

Rögles Wille Lönqvist stod för två mål och två assists, Felix Svensson hade fyra assists, Leo Papista gjorde två mål och ett målgivande pass och Melwin Högman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Oskar Mivell gjorde två mål och spelade fram till ett mål för HV 71.

Rögle ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan HV 71 är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Rögle och HV 71 den här säsongen. HV 71 har tagit två segrar före den här matchen. Rögle BK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Rögle är Djurgården. Lagen möts lördag 14 februari 17.00. HV 71 tar sig an Linköping HC U18 hemma torsdag 12 februari 19.00.

Rögle–HV 71 6–5 (1–3, 3–1, 1–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (6.23) Fabian Merkle Rohdin (Emil Strålberg), 0–2 (7.37) Nils Valfridsson (Isak Alvudd, Olle Sandberg), 0–3 (10.29) Oskar Mivell (Fabian Merkle Rohdin, Oscar Söderström), 1–3 (18.21) Melwin Högman (Valter Elisson, Felix Svensson).

Andra perioden: 2–3 (23.15) Leo Papista (Wille Lönqvist), 3–3 (27.33) Leo Papista (Wille Lönqvist, Felix Svensson), 4–3 (28.23) Wille Lönqvist (Felix Svensson, Melwin Högman), 4–4 (37.27) Oskar Mivell (Nils Valfridsson).

Tredje perioden: 4–5 (45.20) Maximilliam Wistrand (Axel Lundin, Oskar Mivell), 5–5 (55.34) Wille Lönqvist (Leo Papista, Felix Svensson).

Förlängning: 6–5 (61.23) Hugo Svensson Schramm (Melwin Högman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Rögle: Djurgårdens IF, hemma, 14 februari 17.00

HV 71: Linköping HC, hemma, 12 februari 19.00