Rögle vann tredje matchen – reducerar serien mot Skellefteå AIK efter dramatik

Rögle vann hemma mot Skellefteå AIK med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i SM-finalen herr. Därmed reducerade Rögle i matchserien, som Skellefteå AIK nu leder med 2-1 i matcher.

Rögle gjorde 1–0 efter 35 minuters spel.

9.49 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK:s Victor Stjernborg framspelad av Pontus Johansson och Emil Djuse och kvitterade.

Stor matchhjälte för Rögle 6.16 in i förlängningen blev Anton Bengtsson på pass av Linus Sandin och Mark Friedman.

Rögle–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

SM-finalen herr

Andra perioden: 1–0 (35.58) Fredrik Olofsson (Karson Kuhlman, Josh Dickinson).

Tredje perioden: 1–1 (49.49) Victor Stjernborg (Pontus Johansson, Emil Djuse).

Förlängning: 2–1 (66.16) Anton Bengtsson (Linus Sandin, Mark Friedman).

Utvisningar, Rögle: 1×2 min. Skellefteå AIK: 5×2 min.

Skott: 28–20 (10–4, 12–6, 5–7, 1–3)

Ställning i serien: Rögle–Skellefteå AIK 1–2 (bäst av 7)

Nästa match:

30 april, 19.00, Rögle–Skellefteå AIK