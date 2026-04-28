Rögle vann tredje matchen – reducerar serien mot Skellefteå AIK efter dramatik
- Rögle-seger med 2–1 efter förlängning
- Anton Bengtsson avgjorde för Rögle
- Victor Stjernborg nätade för Skellefteå AIK
Rögle vann hemma mot Skellefteå AIK med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i SM-finalen herr. Därmed reducerade Rögle i matchserien, som Skellefteå AIK nu leder med 2-1 i matcher.
Segermålet för Rögle stod Anton Bengtsson för 6.16 in i fjärde perioden.
Rögle gjorde 1–0 efter 35 minuters spel.
9.49 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK:s Victor Stjernborg framspelad av Pontus Johansson och Emil Djuse och kvitterade.
Stor matchhjälte för Rögle 6.16 in i förlängningen blev Anton Bengtsson på pass av Linus Sandin och Mark Friedman.
Nästa match spelas på torsdag 19.00.
Rögle–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)
SM-finalen herr
Andra perioden: 1–0 (35.58) Fredrik Olofsson (Karson Kuhlman, Josh Dickinson).
Tredje perioden: 1–1 (49.49) Victor Stjernborg (Pontus Johansson, Emil Djuse).
Förlängning: 2–1 (66.16) Anton Bengtsson (Linus Sandin, Mark Friedman).
Utvisningar, Rögle: 1×2 min. Skellefteå AIK: 5×2 min.
Skott: 28–20 (10–4, 12–6, 5–7, 1–3)
Ställning i serien: Rögle–Skellefteå AIK 1–2 (bäst av 7)
Nästa match:
30 april, 19.00, Rögle–Skellefteå AIK
