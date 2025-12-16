Rögle vann på hemmaplan mot HV 71

Rögle vann med 5–4 mot HV 71

Rögles Milo Fortkord tvåmålsskytt

Edwin Myrestam matchvinnare för Rögle

Det blev seger för Rögle på hemmaplan mot HV 71 i svenska cupen, U20 grupp D herr, med 5–4 (1–3, 2–1, 2–0).

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Rögle.

Rögles Milo Fortkord tvåmålsskytt

HV 71 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.33 genom Tobias Krestan och gick upp till 0–2. Rögle kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade HV 71 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Rögle reducerade dock till 2–3 genom Eric Lindvall tidigt i andra perioden av perioden.

HV 71 gjorde 2–4 genom Philip Lantz efter 10.29.

Rögle gjorde 3–4 genom Johannes Neumann med 2.55 kvar att spela av perioden.

Milo Fortkord kvitterade för laget efter 1.20 in i tredje perioden med assist av Arvid Stolt.

4.56 in i tredje perioden nätade Rögles Edwin Myrestam på pass av Isak Norlin och Johannes Neumann och avgjorde matchen. Myrestam fullbordade därmed Rögles vändning. 5–4-målet blev matchens sista.

Rögles Isak Norlin hade tre assists.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Rögle tog nu sin första seger och HV 71 är helt utan poäng efter tre spelade matcher.

Torsdag 18 december 19.00 spelar Rögle borta mot Frölunda i sista omgången. HV 71 möter Malmö hemma i Husqvarna Garden fredag 19 december 18.00.

Rögle–HV 71 5–4 (1–3, 2–1, 2–0)

Svenska cupen, U20 grupp D herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (10.33) Tobias Krestan (Jakob Leander, Oscar Pöyliö), 0–2 (11.16) Fabian Merkle Rohdin (Leo Serup, Oscar Söderström), 1–2 (13.39) Milo Fortkord (Isak Norlin, Colin Törnkvist), 1–3 (16.24) William Morin (Tobias Krestan).

Andra perioden: 2–3 (20.32) Eric Lindvall (Valter Engström, Valter Elisson), 2–4 (30.29) Philip Lantz (Theo Sonestedt), 3–4 (37.05) Johannes Neumann (Isak Norlin).

Tredje perioden: 4–4 (41.20) Milo Fortkord (Arvid Stolt), 5–4 (44.56) Edwin Myrestam (Isak Norlin, Johannes Neumann).