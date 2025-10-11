Rögle vann i förlängningen mot SSK U20

Rögle vann med 4–3 efter förlängning

Isak Norlin med två mål för Rögle

Marwin Jarbsjö avgjorde för Rögle

Rögles väg till seger mot SSK U20 hemma i U20 nationell södra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Marwin Jarbsjö spelade en avgörande roll för Rögle med det vinnande målet i förlängningen.

– Alltid skönt med en seger och poäng vilket stärker oss igen efter lite poängtapp förra veckan. Jag tycker över 60 minuter att vi är på rätt väg i vårt spel och följer de riktlinjer vi satt upp under veckan och inför matchen. Defensiven har tagit stora kliv och vi är hetare i 5v5 vilket är kul men har fortsatt kvar att arbeta med finishen för att göra fler mål 5v5. Det är alltid roliga och bra matcher mot SSK som ska ha en eloge för att vilja spela moget och strukturerat, tyckte Rögles tränare Pontus Lägge, efter matchen.

Isak Norlin tvåmålsskytt för Rögle

Oliver Dejbjerg Larsen gav Rögle ledningen efter 6.05 framspelad av Milo Fortkord och Isak Norlin. SSK U20 kvitterade till 1–1 genom Axel Klingvall i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 5.29 gjorde Rögle 2–1 genom Isak Norlin.

SSK U20 kvitterade till 2–2 genom Ian Petronijevic Lepsa efter 9.09 av perioden.

Rögle tog ledningen på nytt genom Isak Norlin som gjorde sitt andra mål efter 12.54. 9.51 in i tredje perioden slog Hugo Zetterlund till på pass av Nils Håkansson och kvitterade. Målet var Hugo Zetterlunds femte i U20 nationell södra.

Stor matchhjälte för Rögle 2.06 in i förlängningen blev Marwin Jarbsjö med det avgörande 4–3-målet.

Rögles Oliver Dejbjerg Larsen stod för ett mål och två assists och Isak Norlin gjorde två mål och ett målgivande pass.

Rögle har tre segrar och två förluster och 10–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK U20 har en vinst och fyra förluster och 12–20 i målskillnad. Det här var Rögles tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SSK U20:s andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Rögle ligger på sjätte plats i tabellen och SSK U20 är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Rögle med 2–1.

Söndag 12 oktober spelar Rögle hemma mot VIK Hockey U20 12.00 och SSK U20 mot Malmö borta 12.15 i Malmö Isstadion.

Rögle–SSK U20 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (6.05) Oliver Dejbjerg Larsen (Milo Fortkord, Isak Norlin).

Andra perioden: 1–1 (24.39) Axel Klingvall (Alexander Hjorth, William Säfström), 2–1 (25.29) Isak Norlin (Noah Lund, Melker Sigurd), 2–2 (29.09) Ian Petronijevic Lepsa (Winston Cummings, Nils Håkansson), 3–2 (32.54) Isak Norlin (Johannes Neumann, Oliver Dejbjerg Larsen).

Tredje perioden: 3–3 (49.51) Hugo Zetterlund (Nils Håkansson).

Förlängning: 4–3 (62.06) Marwin Jarbsjö (Oliver Dejbjerg Larsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

SSK U20: 1-1-3

Nästa match:

Rögle: VIK Västerås HK, hemma, 12 oktober

SSK U20: IF Malmö Redhawks, borta, 12 oktober