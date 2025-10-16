Rögle vann borta mot Malmö

Rögle vann med 3–2 mot Malmö

Rögles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Leon Bristedt avgjorde för Rögle

Det blev seger för bortalaget Rögle i matchen mot Malmö i Malmö Arena. Laget vann torsdagens match i SHL med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

Segern var Rögles sjätte på de senaste sju matcherna.

I och med detta har Malmö fyra förluster i rad.

HV 71 nästa för Rögle

Malmö tog ledningen efter 11.42 genom Carl Persson framspelad av Robin Salo och Janne Kuokkanen. Målet var Carl Perssons femte i SHL.

Därefter fixade Rögles Lukas Ekeståhl-Jonsson och Calvin De Haan att laget vände underläge till ledning med 1–2. Malmö kvitterade till 2–2 genom Fredrik Händemark i början av tredje perioden i tredje perioden.

Rögle kunde dock avgöra till 2–3 efter 5.15 i tredje perioden genom Leon Bristedt.

Det här var Malmös andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rögles femte uddamålsseger.

För Malmö gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Rögle är på andra plats. Noteras kan att Rögle sedan den 19 september har avancerat åtta placeringar i tabellen.

Lördag 18 oktober möter Malmö Skellefteå AIK borta 18.00 och Rögle möter HV 71 borta 15.15.

Malmö–Rögle 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (11.42) Carl Persson (Robin Salo, Janne Kuokkanen).

Andra perioden: 1–1 (27.25) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Lubos Horky, Mark Friedman), 1–2 (29.52) Calvin De Haan (Dennis Everberg, Daniel Zaar).

Tredje perioden: 2–2 (41.03) Fredrik Händemark, 2–3 (45.15) Leon Bristedt (Josh Dickinson, Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-0-4

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

Malmö: Skellefteå AIK, borta, 18 oktober

Rögle: HV 71, borta, 18 oktober