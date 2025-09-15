Rögle utklassade Växjö – vann med 7–0

Rögle vann med 7–0 mot Växjö

Mikael Kim matchvinnare för Rögle

Rögle nu tredje, Växjö på sjunde plats

Rögle övertygade när laget vann på hemmaplan mot Växjö i J20 nationell södra med hela 7–0 (2–0, 4–0, 1–0).

– Jag tycker vi spelar framåtlutat, intensivt och fullföljer vår playbook samt gameplan på ett bra sätt idag. Laget kuggar i varandra över hela banan och skapar förutsättningar till ett stabilt målvaktsspel. Extra roligt att vi får igång målskyttet i både 5v5 och powerplay samtidigt som PK – spelet är där idag och stänger igen. Nu tittar vi framåt och spänner blicken mot en derbyvecka mot Malmö, kommenterade Rögles tränare Pontus Lägge.

Det var första segern för Rögle, efter 2–3 mot Frölunda i premiären.

Malmö nästa för Rögle

Rögle tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Även i andra perioden var Rögle starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom mål av Love Gath, Oliver Dejbjerg Larsen, Douglas Flygt och Noah Lund. Rögle gjorde också 7–0 genom Melker Sigurd framspelad av Theo Walette och Eric Lindvall efter 10.38 i tredje perioden.

Rögles Melker Sigurd stod för ett mål och tre assists.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 september. Då möter Rögle Malmö i Malmö Isstadion 19.15. Växjö tar sig an HV 71 hemma 19.00.

Rögle–Växjö 7–0 (2–0, 4–0, 1–0)

J20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (4.16) Mikael Kim (Nils Bartholdsson, Melker Sigurd), 2–0 (8.54) Marwin Jarbsjö (Mikael Kim, Melker Sigurd).

Andra perioden: 3–0 (24.54) Love Gath (Marwin Jarbsjö, Melker Sigurd), 4–0 (26.32) Oliver Dejbjerg Larsen (Milo Fortkord, Johannes Neumann), 5–0 (29.35) Douglas Flygt (Noah Lund, Wille Lönqvist), 6–0 (38.20) Noah Lund (Edwin Myrestam).

Tredje perioden: 7–0 (50.38) Melker Sigurd (Theo Walette, Eric Lindvall).

Nästa match:

Rögle: IF Malmö Redhawks, borta, 19 september

Växjö: HV 71, hemma, 19 september