Rögle tog ny seger mot favoritmotståndet

Rögle segrade – 2–1 mot Färjestad

Felix Nilsson gjorde två mål för Rögle

Joel Kellman nätade för Färjestad

Färjestad har varit lite av ett drömmotstånd för Rögle. På lördagen tog Rögle ännu en seger borta mot Färjestad. Matchen i SHL slutade 2–1 (2–0, 0–0, 0–1). Det var Rögles fjärde raka seger mot just Färjestad.

Frölunda nästa för Rögle

Felix Nilsson gjorde 1–0 till Rögle efter 16.24 efter förarbete från Fredrik Olofsson och Lubos Horky.

0–2 kom efter 19.00 när Felix Nilsson på nytt hittade rätt assisterad av Fredrik Olofsson och Lubos Horky.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

10.57 in i tredje perioden nätade Färjestads Joel Kellman framspelad av Joakim Nygård och Emil Alba och reducerade. Men mer än så orkade Färjestad inte med.

I nästa match, fredag 26 december möter Färjestad LHC hemma i Löfbergs Arena 15.15 medan Rögle spelar hemma mot Frölunda 18.00.

Färjestad–Rögle 1–2 (0–2, 0–0, 1–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (16.24) Felix Nilsson (Fredrik Olofsson, Lubos Horky), 0–2 (19.00) Felix Nilsson (Fredrik Olofsson, Lubos Horky).

Tredje perioden: 1–2 (50.57) Joel Kellman (Joakim Nygård, Emil Alba).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Rögle: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: Linköping HC, hemma, 26 december 15.15

Rögle: Frölunda HC, hemma, 26 december 18.00