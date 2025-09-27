Rögle tog ännu en seger – 2–1 mot SSK J20

Rögle-seger med 2–1 mot SSK J20

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nils Bartholdsson avgjorde för Rögle

Rögle är svårstoppat för tillfället. När laget mötte SSK J20 borta i Scaniarinken på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 1–2 (1–1, 0–1, 0–0) innebär att Rögle nu har fyra segrar i följd i U20 nationell södra.

Örebro Hockey J20 nästa för Rögle

Första perioden var jämn. SSK J20 inledde bäst och tog ledningen genom Nils Håkansson efter 12.06, men Rögle kvitterade genom Milo Fortkord bara en minut senare. Rögle gjorde också 1–2 efter 12.26 i andra perioden när Nils Bartholdsson fick träff på pass av Melker Sigurd och Mikael Kim. Bartholdsson fullbordade därmed lagets vändning. I tredje perioden höll Rögle i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Rögles andra uddamålsseger.

Rögle vann senast lagen möttes med 4–1 i Scaniarinken.

I nästa match möter SSK J20 Malmö hemma på söndag 28 september 12.00. Rögle möter Örebro Hockey J20 lördag 4 oktober 16.00 hemma.

SSK J20–Rögle 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (12.06) Nils Håkansson (Winston Cummings), 1–1 (13.33) Milo Fortkord (Douglas Flygt, Oliver Dejbjerg Larsen).

Andra perioden: 1–2 (32.26) Nils Bartholdsson (Melker Sigurd, Mikael Kim).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK J20: 3-0-2

Rögle: 4-1-0

Nästa match:

SSK J20: IF Malmö Redhawks, hemma, 28 september

Rögle: Örebro HK, hemma, 4 oktober