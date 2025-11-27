Rögle ryckte i sista perioden och vann mot Djurgården

Rögle vann hemma mot Djurgården i SHL med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Rögle avgjorde i sista perioden.

Den första perioden slutade mållös.

11.57 in i andra perioden spräckte Rögle nollan genom Marwin Jarbsjö efter pass från Mark Friedman och Simon Zether.

Efter 17.27 i andra perioden slog Joey Laleggia till på pass av Victor Eklund och Jesper Pettersson och kvitterade för Djurgården.

Efter 2.30 i tredje perioden gjorde Djurgården 1–2 genom Anton Frondell.

Rögle vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2. Zaars 4–2-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Rögle med 15–12 och Djurgården med 9–14 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Rögle nu ligger på andra plats i tabellen. Djurgården är på femte plats.

Lördag 29 november spelar Rögle borta mot Örebro Hockey 18.00 och Djurgården mot Malmö borta 15.15 i Malmö Arena.

Rögle–Djurgården 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

SHL, Catena Arena

Andra perioden: 1–0 (31.57) Marwin Jarbsjö (Mark Friedman, Simon Zether), 1–1 (37.27) Joey Laleggia (Victor Eklund, Jesper Pettersson).

Tredje perioden: 1–2 (42.30) Anton Frondell (Mathias Emilio Pettersen, Oliver Kylington), 2–2 (43.22) Lubos Horky (Felix Nilsson, Fredrik Olofsson), 3–2 (46.21) Leon Bristedt (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Albin Sundsvik), 4–2 (58.23) Daniel Zaar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

Rögle: Örebro HK, borta, 29 november

Djurgården: IF Malmö Redhawks, borta, 29 november