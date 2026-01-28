Rögle bröt förlustsviten – vann mot Malmö

Rögle segrade – 4–3 efter förlängning

Nils Bartholdsson gjorde två mål för Rögle

Tredje raka förlusten för Malmö

Efter sex förluster i rad för Rögle i U18 Nationell södra herr kom en ljusning. Hemma mot Malmö kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Catena Arena slutade 4–3 (0–0, 2–3, 1–0, 1–0) efter förlängning.

Nils Bartholdsson slog till efter bara 29 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Rögle hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Malmö.

Rögles Nils Bartholdsson tvåmålsskytt

Den första perioden slutade 0–0.

Malmö dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

11.04 in i tredje perioden fick Olle Bülow utdelning på pass av Wille Lönqvist och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Rögle blev Nils Bartholdsson som 29 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Nils Bartholdsson gjorde två mål för Rögle och ett målgivande pass.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har IF Malmö Redhawks vunnit.

Lördag 31 januari möter Rögle Linköping HC U18 hemma 14.00 och Malmö möter HV 71 hemma 15.45.

Rögle–Malmö 4–3 (0–0, 2–3, 1–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Catena Arena

Andra perioden: 1–0 (20.06) Nils Bartholdsson (Nicolai Malm), 1–1 (21.14) Jack Silvander Jarevik (Isac Pagels, Jonathan Sandberg), 1–2 (24.42) Alexandre Monarque (Matteo Filippini), 1–3 (29.32) Jack Silvander Jarevik (Viktor Lennström), 2–3 (32.01) Nicolai Malm (Nils Bartholdsson).

Tredje perioden: 3–3 (51.04) Olle Bülow (Wille Lönqvist).

Förlängning: 4–3 (60.29) Nils Bartholdsson (Noah Nilsson, Wille Lönqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 1-0-4

Malmö: 2-2-1

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, hemma, 31 januari 14.00

Malmö: HV 71, hemma, 31 januari 15.45