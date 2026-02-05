Rögle besegrade Malmö efter Calle Själins dubbel

Rögle segrade – 4–1 mot Malmö

Calle Själin med två mål för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Det blev Rögle som gick segrande ur mötet med Malmö i SHL på bortaplan, med 4–1 (3–0, 0–1, 1–0).

Calle Själin gjorde två mål för Rögle

Rögle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 14.33 i andra perioden nätade Linus Öberg framspelad av Filip Björkman och reducerade åt Malmö.

6.20 in i tredje perioden nätade Rögles Isac Solberg på pass av Calle Själin och Paul Ladue och ökade ledningen.

Calle Själin gjorde två mål för Rögle och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Malmö på femte plats och Rögle på tredje plats.

I nästa match, lördag 7 februari möter Malmö HV 71 hemma i Malmö Arena 15.15 medan Rögle spelar hemma mot Växjö 18.00.

Malmö–Rögle 1–4 (0–3, 1–0, 0–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (5.47) Josh Dickinson (Leon Bristedt, Calvin De Haan), 0–2 (12.58) Calle Själin (Felix Nilsson, Christoffer Rifalk), 0–3 (19.50) Calle Själin (Paul Ladue, Albin Sundsvik).

Andra perioden: 1–3 (34.33) Linus Öberg (Filip Björkman).

Tredje perioden: 1–4 (46.20) Isac Solberg (Calle Själin, Paul Ladue).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

Rögle: 3-0-2

Nästa match:

Malmö: HV 71, hemma, 7 februari 15.15

Rögle: Växjö Lakers HC, hemma, 7 februari 18.00