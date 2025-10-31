Rögle besegrade HV 71 och toppar nu tabellen

Seger för Rögle med 4–3 mot HV 71

Colin Törnkvist avgjorde för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Segern mot HV 71 på hemmaplan innebär att Rögle nu är serieledare i U20 nationell södra, en poäng före Frölunda. Frölunda har dock två matcher mindre spelade. Rögle vann med 4–3 (0–0, 3–2, 1–1). HV 71 ligger på nionde plats i tabellen.

Rögle–HV 71 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. I andra perioden var det Rögle som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–2.

Rögle gjorde 4–2 genom Colin Törnkvist efter 2.05 i tredje perioden.

Oscar Pöyliö reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte HV 71.

Rögle har två segrar och tre förluster och 19–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har en vinst och fyra förluster och 14–19 i målskillnad. Det här var Rögles fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också HV 71:s andra uddamålsförlust.

Noteras kan att Rögle sedan den 11 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Rögle med 7–3.

Lördag 1 november möter Rögle Linköping hemma 14.00 och HV 71 möter Malmö borta 13.45.

Rögle–HV 71 4–3 (0–0, 3–2, 1–1)

U20 nationell södra, Bjäre Entreprenad Arena

Andra perioden: 1–0 (24.21) Eric Lindvall (Theo Walette), 1–1 (26.54) Theo Sonestedt, 1–2 (29.11) Vashek Blanar (Lucas Andersson, Emil Strålberg), 2–2 (31.29) Edwin Myrestam (Nils Bartholdsson, Melker Sigurd), 3–2 (39.05) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen).

Tredje perioden: 4–2 (42.05) Colin Törnkvist (Johannes Neumann, Eric Lindvall), 4–3 (45.51) Oscar Pöyliö (Noel Skarby, Vashek Blanar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-2-1

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, hemma, 1 november

HV 71: IF Malmö Redhawks, borta, 1 november