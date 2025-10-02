Rögle avgjorde tät match mot Djurgården i tredje perioden

Seger för Rögle med 5–3 mot Djurgården

Rögles femte seger på de senaste sex matcherna

Leon Bristedt matchvinnare för Rögle

Matchen mellan hemmalaget Djurgården och gästande Rögle var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Rögle och vann matchen i SHL med 5–3 (2–2, 1–1, 2–0).

Segern var Rögles femte på de senaste sex matcherna.

Djurgården–Rögle – mål för mål

Rögle tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut.

Djurgården reducerade och kvitterade till 2–2 genom Anton Frondell och Joseph Snively. Rögle gjorde 2–3 genom Lukas Ekeståhl-Jonsson efter 17.38 i andra perioden.

Djurgården kvitterade till 3–3 genom Anton Frondell efter 19.43 av perioden. I tredje perioden var det Rögle som spelade bäst och gick från 3–3 till 3–5 genom två snabba mål tidigt i perioden av Leon Bristedt och Josh Dickinson.

För tabellens utseende betyder det här att Djurgården ligger på åttonde plats medan Rögle har tredjeplatsen. Noteras kan att Rögle sedan den 19 september har avancerat sju placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Djurgården är Malmö. Rögle tar sig an Örebro Hockey hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 oktober 15.15.

Djurgården–Rögle 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)

SHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (6.37) Calle Själin (Albin Sundsvik, Linus Sjödin), 0–2 (7.47) Albin Sundsvik (Fredrik Olofsson), 1–2 (9.09) Anton Frondell (Håvard Salsten, Mathias Emilio Pettersen), 2–2 (16.30) Joseph Snively (Viggo Björck, Marcus Krüger).

Andra perioden: 2–3 (37.38) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Felix Nilsson, Mark Friedman), 3–3 (39.43) Anton Frondell (Victor Eklund, Marcus Krüger).

Tredje perioden: 3–4 (43.51) Leon Bristedt (Linus Sandin), 3–5 (46.29) Josh Dickinson (Daniel Zaar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: IF Malmö Redhawks, hemma, 4 oktober

Rögle: Örebro HK, hemma, 4 oktober