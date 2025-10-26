Rögle avgjorde i förlängningen mot Växjö

Rögle segrade – 5–4 efter förlängning

Melwin Högman med två mål för Rögle

Linköping nästa motstånd för Växjö

Det blev en riktigt spännande match när Växjö mötte Rögle i U18 regional syd topp 6 herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (1–2, 2–0, 1–2, 1–0). Melwin Högman blev matchhjälte för Rögle med sitt mål blott 34 sekunder in i förlängningen.

Rögles Melwin Högman tvåmålsskytt

Rögle tog ledningen i första perioden genom Vitus Plank.

Ricky Helte och Theodor Johansson gjorde att Växjö vände till underläget till ledning med 2–1. Melwin Högman och Noah Nilsson såg till att Rögle vände till ledning med 2–3. Växjö kvitterade till 3–3 genom Josef Krantz i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 5.39 i tredje perioden gjorde Rögle 3–4 genom Liam Adolfsson.

Växjö kvitterade till 4–4 genom Olle Ågren efter 8.35 av perioden. Stor matchhjälte för Rögle 34 sekunder in i förlängningen blev Melwin Högman med det avgörande 5–4-målet.

Rögles Melwin Högman stod för tre poäng, varav två mål.

Växjö vann senast lagen möttes med 3–2 i Catena Arena.

Lagen möts igen 23 november i Bjäre Entreprenad Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 30 oktober. Då möter Växjö Linköping i Stångebro Ishall 19.00. Rögle tar sig an HV 71 hemma 18.00.

Växjö–Rögle 4–5 (2–1, 0–2, 2–1, 0–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (7.35) Vitus Plank (Hugo Wieden), 1–1 (10.04) Ricky Helte (Wilmer Bergström, Kalle Broberg), 2–1 (11.11) Theodor Johansson (Elias Brander-Nilsson).

Andra perioden: 2–2 (20.34) Noah Nilsson (Wille Lönqvist, Melwin Högman), 2–3 (25.57) Melwin Högman (Wille Lönqvist, Noah Nilsson).

Tredje perioden: 3–3 (42.22) Josef Krantz (Olle Ågren, William Lind), 3–4 (45.39) Liam Adolfsson (Hugo Svensson Schramm), 4–4 (48.35) Olle Ågren (William Lind).

Förlängning: 4–5 (60.34) Melwin Högman (Hugo Sandblom).

Nästa match:

Växjö: Linköpings HC, borta, 30 oktober

Rögle: HV 71, hemma, 30 oktober