Rögle U18 avgjorde i förlängningen mot Linköping

Rögle-seger med 3–2 efter förlängning

Arvid Stolt avgjorde för Rögle

Tingsryd nästa motstånd för Linköping

Matchen mellan hemmalaget Linköping och gästande Rögle i U18 regional syd herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Rögle avgöra till 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Arvid Stolt som gjorde det avgörande målet.

Linköping–Rögle – mål för mål

Rögle tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 18.10 i andra perioden slog Victor Tjäder till på pass av David Huk och reducerade åt Linköping. 11.40 in i tredje perioden nätade Linköpings William Boman framspelad av Fred Wiman och Victor Blårand och kvitterade. I förlängningen tog det 3.01 till Rögle avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Arvid Stolt, framspelad av Nicolai Malm och Wille Lönqvist.

Rögles Nicolai Malm stod för tre poäng, varav ett mål.

Linköping har en vinst och fyra förluster och 11–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har två vinster och tre förluster och 19–17 i målskillnad. Det här var Linköpings andra uddamålsförlust den här säsongen.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Linköping Tingsryd borta i Dackehallen 14.00 medan Rögle spelar hemma mot HV 71 12.00.

Linköping–Rögle 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (3.39) Ville Finnström (Viktor Almtorp, Nicolai Malm), 0–2 (19.51) Nicolai Malm.

Andra perioden: 1–2 (38.10) Victor Tjäder (David Huk).

Tredje perioden: 2–2 (51.40) William Boman (Fred Wiman, Victor Blårand).

Förlängning: 2–3 (63.01) Arvid Stolt (Nicolai Malm, Wille Lönqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-2-2

Rögle: 2-2-1

Nästa match:

Linköping: Tingsryds AIF, borta, 19 oktober

Rögle: HV 71, hemma, 19 oktober