Rocky Langvardt i form när Leksand vann mot Djurgården

Leksand-seger med 5–1 mot Djurgården

Rocky Langvardt tvåmålsskytt för Leksand

Alexander Proos matchvinnare för Leksand

Bortalaget Leksand tog hem de tre poängen efter seger mot Djurgården i U20 nationell norra. 1–5 (0–1, 0–2, 1–2) slutade matchen på lördagen.

Rocky Langvardt tvåmålsskytt för Leksand

Rocky Langvardt gav Leksand ledningen efter 11.02 med assist av August Lissel och Måns Dufva.

Efter 9.40 i andra perioden slog Alexander Proos till och gjorde 0–2.

Rocky Langvardt gjorde dessutom 0–3 efter 18.13 framspelad av August Lissel och Zaki Crookes.

Efter 2.09 i tredje perioden ökade Leksand på till 0–4 genom Jan-Christian Kneubühler.

Djurgården reducerade dock till 1–4 genom Viktor Hedlund efter 6.19 av perioden.

Leksand kunde dock avgöra till 1–5 med 2.22 kvar av matchen genom Zaki Crookes.

Djurgården har en vinst och fyra förluster och 10–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har tre vinster och två förluster och 19–14 i målskillnad.

För Djurgården gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Leksand är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Djurgården tar sig an Björklöven i nästa match borta lördag 10 januari 16.00. Leksand möter AIK borta söndag 7 december 12.00.

Djurgården–Leksand 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)

U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall

Första perioden: 0–1 (11.02) Rocky Langvardt (August Lissel, Måns Dufva).

Andra perioden: 0–2 (29.40) Alexander Proos, 0–3 (38.13) Rocky Langvardt (August Lissel, Zaki Crookes).

Tredje perioden: 0–4 (42.09) Jan-Christian Kneubühler, 1–4 (46.19) Viktor Hedlund (Hugo Lindell, Sidnie Luther), 1–5 (57.38) Zaki Crookes (Kim Ojala, Joel Dahlström Collander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-0-4

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: IF Björklöven, borta, 10 januari

Leksand: AIK, borta, 7 december