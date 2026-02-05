Robin Kovacs det stora utropstecknet när LHC slog Timrå IK

LHC-seger med 4–2 mot Timrå IK

Robin Kovacs tremålsskytt för LHC

Andra raka segern för LHC

LHC besegrade Timrå IK borta i SHL med 4–2 (1–1, 1–1, 2–0). Men snackisen var Robin Kovacs – som gjorde ett hattrick för LHC.

Resultatet innebär att Timrå IK nu har fyra förluster i rad.

LHC:s Robin Kovacs tremålsskytt

LHC tog ledningen efter 7.16 genom David Bernhardt med assist av Markus Ljungh och Eskild Bakke Olsen. Efter 14.57 kvitterade Timrå IK när Marcus Westfält slog till assisterad av Anton Heikkinen och Ludvig Levinsson.

Timrå IK gjorde också 2–1 efter 8.29 i andra perioden när Sebastian Hartmann hittade rätt på pass av Emil Pettersson och Marcus Hardegård. LHC:s Robin Kovacs gjorde 2–2 efter 11.13 framspelad av Christoffer Ehn och Jonathan Myrenberg.

16.30 in i tredje perioden fick Robin Kovacs utdelning återigen framspelad av Eskild Bakke Olsen och Markus Ljungh och gav laget ledningen. Robin Kovacs stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 44 sekunder kvar att spela på pass av Christoffer Ehn och Markus Ljungh. 2–4-målet blev matchens sista.

LHC:s Markus Ljungh hade tre assists och Robin Kovacs gjorde tre mål.

Resultatet innebär att Timrå IK ligger kvar på tionde plats och LHC på elfte plats i tabellen. Timrå IK har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 16 januari låg laget på sjätte plats.

På lördag 7 februari 15.15 spelar Timrå IK borta mot Leksand och LHC borta mot Djurgården.

Timrå IK–LHC 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (7.16) David Bernhardt (Markus Ljungh, Eskild Bakke Olsen), 1–1 (14.57) Marcus Westfält (Anton Heikkinen, Ludvig Levinsson).

Andra perioden: 2–1 (28.29) Sebastian Hartmann (Emil Pettersson, Marcus Hardegård), 2–2 (31.13) Robin Kovacs (Christoffer Ehn, Jonathan Myrenberg).

Tredje perioden: 2–3 (56.30) Robin Kovacs (Eskild Bakke Olsen, Markus Ljungh), 2–4 (59.16) Robin Kovacs (Christoffer Ehn, Markus Ljungh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 1-0-4

LHC: 3-1-1

Nästa match:

Timrå IK: Leksands IF, borta, 7 februari 15.15

LHC: Djurgårdens IF, borta, 7 februari 15.15