Revansch och två poäng för Tampa Bay

Tampa Bay vann med 4–1 mot NY Rangers

Tampa Bays åttonde seger på de senaste nio matcherna

Brandon Hagel tvåmålsskytt för Tampa Bay

Tampa Bay gick segrande från matchen i NHL när laget mötte NY Rangers borta i Madison Square Garden på lördagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte Senast lagen möttes, 13 november, då NY Rangers vann med 7–3. Den här gången blev slutresultatet 1–4 (0–1, 1–1, 0–2).

Efter tre segrar i rad för NY Rangers tog det stopp. Tampa Bay tog i stället sjunde segern i rad.

Tampa Bays Brandon Hagel tvåmålsskytt

Brandon Hagel gav gästande Tampa Bay ledningen efter tio minuter på pass av Darren Raddysh och Nikita Kutjerov.

Efter 8.57 i andra perioden slog Brandon Hagel till på nytt framspelad av Nikita Kutjerov och Darren Raddysh och gjorde 0–2.

NY Rangers JT Miller gjorde 1–2 efter 17.30 på pass av Adam Fox och Mika Zibanejad.

2.01 in i tredje perioden satte Nick Paul pucken på pass av Nikita Kutjerov och Charle-Edouard D’Astous och ökade ledningen.

Jake Guentzel stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 18 sekunder kvar att spela assisterad av Yanni Gourde och Darren Raddysh.

Tampa Bays Nikita Kutjerov hade tre assists och Darren Raddysh hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 april i Amalie Arena.

NY Rangers möter Dallas i nästa match hemma onsdag 3 december 01.00. Tampa Bay möter samma dag NY Islanders borta.

NY Rangers–Tampa Bay 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (10.54) Brandon Hagel (Darren Raddysh, Nikita Kutjerov).

Andra perioden: 0–2 (28.57) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh), 1–2 (37.30) JT Miller (Adam Fox, Mika Zibanejad).

Tredje perioden: 1–3 (42.01) Nick Paul (Nikita Kutjerov, Charle-Edouard D’Astous), 1–4 (59.42) Jake Guentzel (Yanni Gourde, Darren Raddysh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

NY Rangers: Dallas Stars, hemma, 3 december

Tampa Bay: New York Islanders, borta, 3 december