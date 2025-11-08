Revansch och tre poäng för Valbo J20

Valbo J20-seger med 7–2 mot Borlänge

Emil Hedin med tre mål för Valbo J20

Ludvig Basth matchvinnare för Valbo J20

Valbo J20 gick segrande från matchen i U20 region väst herr när laget mötte Borlänge hemma i NickBack Arena på lördagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte då Borlänge vann med hela 8–2. Den här gången blev slutresultatet 7–2 (3–2, 4–0, 0–0).

Emil Hedin tremålsskytt för Valbo J20

I första perioden var det Valbo J20 som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

Även i andra perioden var Valbo J20 starkast och gick från 3–2 till 7–2 genom mål av Elias Östlin, Emil Hedin, Tim Schilling och Filip Hultgren. Tredje perioden blev mållös och Valbo J20 höll i sin 7–2-ledning och vann.

Valbo J20:s Filip Hultgren stod för ett mål och tre assists, Emil Hedin gjorde tre mål och ett målgivande pass och Benjamin Wettervik hade tre assists.

Valbo J20 har tre segrar och två förluster och 33–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har fem förluster och 12–23 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borlänge HF med 8–2.

Tisdag 11 november möter Valbo J20 Strömsbro borta 19.40 och Borlänge möter Hudiksvall borta 19.30.

Valbo J20–Borlänge 7–2 (3–2, 4–0, 0–0)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (6.28) Adam Bjurell (Helmer Almetun-Lantz, Arvid Bäck), 1–1 (14.06) Emil Hedin (Isac Winroth, Filip Hultgren), 2–1 (15.55) Emil Hedin (Benjamin Wettervik, Filip Hultgren), 3–1 (16.29) Ludvig Basth, 3–2 (19.51) Texas Östberg (Helmer Almetun-Lantz).

Andra perioden: 4–2 (26.05) Elias Östlin (Oscar Berggren, Elias Malmberg), 5–2 (28.49) Emil Hedin (Filip Hultgren, Benjamin Wettervik), 6–2 (38.41) Tim Schilling (Hannes Tupakka), 7–2 (39.15) Filip Hultgren (Emil Hedin, Benjamin Wettervik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 3-2-0

Borlänge: 0-1-4

Nästa match:

Valbo J20: Strömsbro IF, borta, 11 november

Borlänge: Hudiksvalls HC, borta, 11 november