Revansch och tre poäng för Saltsjöbadens IF U18

Saltsjöbadens IF U18 segrade – 6–1 mot Wings Arlanda

Tim Ryberg avgjorde för Saltsjöbadens IF U18

Andra raka förlusten för Wings Arlanda

På söndagen möttes Saltsjöbadens IF U18 och gästande Wings Arlanda i Saltsjöbadens Ishall i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Senast lagen möttes tog Wings Arlanda en enkel seger med 8–3, men den här gången var det Saltsjöbadens IF U18 som vann. Slutresultatet blev 6–1 (3–1, 1–0, 2–0).

Saltsjöbadens IF U18:s fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Saltsjöbadens Ishall.

Trångsunds IF U18 nästa för Saltsjöbadens IF U18

Wings Arlanda tog ledningen i första perioden genom Vilgot Olsson.

Saltsjöbadens IF U18 gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 5.58.

Efter 7.32 i andra perioden nätade William Claesson Hallén på nytt på straff och gjorde 4–1.

11.33 in i tredje perioden fick Tim Ryberg utdelning återigen på pass av Theodor Widell och Filip Nalsenius och ökade ledningen. Efter 17.44 slog Charlie Jacobson till och ökade ledningen för Saltsjöbadens IF U18.

Charlie Jacobson gjorde ett mål för Saltsjöbadens IF U18 och två målgivande passningar.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Saltsjöbadens IF U18 på femte plats och Wings Arlanda på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för Saltsjöbadens IF U18 som så sent som den 14 januari låg på nionde plats.

I nästa match, torsdag 12 februari möter Saltsjöbadens IF U18 Trångsunds IF U18 borta i Stortorpshallen 20.00 medan Wings Arlanda spelar hemma mot Norrtälje IK U18 19.45.

Saltsjöbadens IF U18–Wings Arlanda 6–1 (3–1, 1–0, 2–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (7.04) Vilgot Olsson, 1–1 (9.18) Sid Tollemark (Charlie Jacobson, Filip Nalsenius), 2–1 (14.05) Tim Ryberg (August Hedvall, Theodor Widell), 3–1 (15.16) William Claesson Hallén (Charlie Jacobson, Lucas Liljekvist).

Andra perioden: 4–1 (27.32) William Claesson Hallén.

Tredje perioden: 5–1 (51.33) Tim Ryberg (Theodor Widell, Filip Nalsenius), 6–1 (57.44) Charlie Jacobson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 3-1-1

Wings Arlanda: 2-0-3

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Trångsunds IF, borta, 12 februari 20.00

Wings Arlanda: Norrtälje IK, hemma, 12 februari 19.45