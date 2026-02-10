Rafferty och Robert klev fram som matchvinnare mot Frölunda

Växjö vann med 2–1 mot Frölunda

Växjös sjunde seger på de senaste nio matcherna

Brogan Rafferty matchvinnare för Växjö

2–1 vann Växjö med borta mot Frölunda på tisdagen i SHL.

Växjö hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Frölunda.

Segern var Växjös sjunde på de senaste nio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Frölunda–Växjö – mål för mål

Felix Robert gav Växjö ledningen efter åtta minuters spel.

Andra perioden blev mållös.

7.08 in i tredje perioden slog Brogan Rafferty till på pass av Dennis Rasmussen och Joel Persson och ökade ledningen. 15.22 in i perioden satte Samuel Johannesson pucken framspelad av Arttu Ruotsalainen och Max Lindholm och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Frölunda.

Resultatet innebär att Frölunda fortsätter toppa tabellen och Växjö ligger på fjärde plats i tabellen.

I nästa match möter Frölunda Örebro Hockey borta och Växjö möter Luleå hemma. Båda matcherna spelas torsdag 19 februari 19.00.

Frölunda–Växjö 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (8.03) Felix Robert.

Tredje perioden: 0–2 (47.08) Brogan Rafferty (Dennis Rasmussen, Joel Persson), 1–2 (55.22) Samuel Johannesson (Arttu Ruotsalainen, Max Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 1-0-4

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: Örebro HK, borta, 19 februari 19.00

Växjö: Luleå HF, hemma, 19 februari 19.00