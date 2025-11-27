Pittsburgh vann mot Buffalo i NHL
- Pittsburgh vann med 4–2 mot Buffalo
- Kevin Hayes avgjorde för Pittsburgh
- Columbus blir nästa motstånd för Pittsburgh
Pittsburgh besegrade Buffalo på hemmaplan i torsdagens möte i NHL. 4–2 (1–0, 0–0, 3–2) slutade matchen.
Pittsburgh–Buffalo – mål för mål
Pittsburgh tog ledningen efter 17 minuters spel genom Matt Dumba.
Andra perioden blev mållös.
Pittsburgh vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 4–2.
I nästa match möter Pittsburgh Columbus borta på lördag 29 november 01.00. Buffalo möter New Jersey fredag 28 november 22.00 hemma.
Pittsburgh–Buffalo 4–2 (1–0, 0–0, 3–2)
NHL, PPG Paints Arena
Första perioden: 1–0 (17.09) Matt Dumba.
Tredje perioden: 1–1 (47.20) Jason Zucker (Ryan Mcleod, Bowen Byram), 2–1 (47.47) Bryan Rust (Ryan Shea), 3–1 (52.33) Kevin Hayes (Erik Karlsson, Parker Wotherspoon), 3–2 (55.41) Jack Quinn (Jason Zucker, Mattias Samuelsson), 4–2 (59.02) Connor Dewar (Danton Heinen, Ryan Shea).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Pittsburgh: 2-2-1
Buffalo: 3-0-2
Nästa match:
Pittsburgh: Columbus Blue Jackets, borta, 29 november
Buffalo: New Jersey Devils, hemma, 28 november
