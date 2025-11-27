Pittsburgh vann mot Buffalo i NHL

Följ HockeySverige på

Pittsburgh besegrade Buffalo på hemmaplan i torsdagens möte i NHL. 4–2 (1–0, 0–0, 3–2) slutade matchen.

Pittsburgh–Buffalo – mål för mål

Pittsburgh tog ledningen efter 17 minuters spel genom Matt Dumba.

Andra perioden blev mållös.

Pittsburgh vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 4–2.

I nästa match möter Pittsburgh Columbus borta på lördag 29 november 01.00. Buffalo möter New Jersey fredag 28 november 22.00 hemma.

Pittsburgh–Buffalo 4–2 (1–0, 0–0, 3–2)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (17.09) Matt Dumba.

Tredje perioden: 1–1 (47.20) Jason Zucker (Ryan Mcleod, Bowen Byram), 2–1 (47.47) Bryan Rust (Ryan Shea), 3–1 (52.33) Kevin Hayes (Erik Karlsson, Parker Wotherspoon), 3–2 (55.41) Jack Quinn (Jason Zucker, Mattias Samuelsson), 4–2 (59.02) Connor Dewar (Danton Heinen, Ryan Shea).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-2-1

Buffalo: 3-0-2

Nästa match:

Pittsburgh: Columbus Blue Jackets, borta, 29 november

Buffalo: New Jersey Devils, hemma, 28 november